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В Кыргызстане открыли цех для осужденных за экстремизм и терроризм

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- Н Крайнова
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В Кыргызстане откроют рабочие места для осужденных за экстремизм и терроризм. Сегодня, 8 сентября, Государственная служба исполнения наказаний (ГСИН) при Министерстве юстиции КР совместно с Управлением ООН по наркотикам и преступности (УНП ООН) и Программой развития ООН (ПРООН) открыли новые рабочие места для осужденных за экстремистскую и террористическую деятельность, содержащихся в исправительном учреждении №27 в селе Молдовановка. Об этом сообщили сами организаторы.

В официальной церемонии передачи оборудования и презентации строительных работ приняли участие заместитель Министра юстиции КР Канат Сманалиев, председатель ГСИН при МЮ КР генарал-майор Аскат Эгембердиев, глава программного офиса УНП ООН в КР Андрей Селезнев, международный координатор программы УНП ООН по уголовному правосудию в Центральной Азии Кун Маркверинг а также представители государственных органов, международных организаций и СМИ.

В рамках проекта "Профилактика радикализации к насилию в органах и учреждениях уголовно-исполнительной системы КР" при финансовой поддержке Фонда миростроительства ООН был построен цех по изготовлению изделий из кожи и войлока, а также прогулочные дворики общая сумма, которых составила 44 тысячи 914 долларов США.

В учреждении содержатся осужденные за преступления террористического характера и экстремисткой направленности. Рабочими местами будут обеспечены более 15 осужденных. Они пройдут месячное обучение ремеслу и продолжат работу в цехе. Реализацией готовой продукции займется Государственное предприятие "Келечек". Зарплату осужденным планируют отчислять на накопительные карты и передать при освобождении. Тем самым проект способствует приобретению профессии осужденными и противодействует вызовам повторного попадания в исправительное учреждение.

Основной целью проекта является повышение эффективности работы пенитенциарной службы и органов пробации по профилактике радикализации к насилию в учреждениях путем создания соответствующих мер безопасности согласно национальным и международным стандартам.


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URL: https://www.vb.kg/406109
Теги:
ГСИН, ПРООН, Кыргызстан, тюрьма
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