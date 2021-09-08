Шайлдабекова: В случае подкупа и админресурса голоса будут аннулироваться

Уже заметна политическая воля искоренить грубые нарушения на выборах. Об этом в ходе пресс-конференции "Особенности выборов депутатов Жогорку Кенеша Кыргызской Республики 28 ноября 2021 года". заявила председатель ЦИК Нуржан Шайлдабекова.

Она отметила хорошую работу правоохранительных органов по реагированию на нарушения на прошедших местных выборах 11 апреля и на повторных 11 июля. При этом выразила надежду, что и на предстоящих парламентских выборах сотрудники МВД не будут "проявлять избирательность".

Шайлдабекова подчеркнула, что в случае подтверждения фактов нарушения, таких как подкуп и применение админресурса, голоса будут аннулироваться.

"Важно, чтобы и партии, и кандидаты шли на встречу справедливым, честным выборам. К примеру, на зимних выборах (президента КР - ред.) было всего 9 сигналов о подкупе. Т.е. уже заметна политическая воля искоренить нарушения на выборах. Но на местных выборах уже вновь было много таких фактов нарушения. Как результат - отмена итогов голосования. Я хочу сказать, что от ЦИК зависит многое, но не все. Нам, конечно, нужна помощь и избирателей - их активная гражданская позиция", - высказалась глава ЦИК.