В Кыргызстане бензин стоит дороже, чем в Казахстане и России

В Кыргызстане автомобилисты отмечают рост цен на бензин. Сегодня, 8 сентября, Министерство энергетики и промышленности КР дало разъяснение по поводу объемов автомобильного бензина, предоставляемого российской стороной без уплаты пошлины на 2021 год, в рамках межправительственного соглашения.
Согласно соглашению, в КР ежегодно, без уплаты пошлины, поставляется 460 тысяч тонн бензина.
На данный момент российской стороной в нашу страну поставлено 398 тысяч тонн бензина, остаток составляет 62 тысячи тонн бензина.
В настоящее время Кабинет министров КР ведет переговоры с правительством Российской Федерации об увеличении объемов поставляемого автомобильного бензина без уплаты экспортной пошлины.
Также Минэнерго сравнил цены на бензин в ряде стран. Оказалось, что в Кыргызстане бензин дороже, чем в Казахстане и России, но дешевле, чем в Узбекистане, Таджикистане и Армении.
Средние цены на ГСМ в соседних республиках по состоянию на 7 сентября сом/литр (по курсу НБКР на 8 сентября 2021 года)
|марка
|Кыргызстан
|Таджикистан
|Узбекистан
|Казахстан
|Россия
|Армения
|Аи-92
|56,5
|76,4
|65,5
|35,9
|54,2
|79,1
|Аи-95
|60,0
|67,1
|41,9
|59,4
|80,8