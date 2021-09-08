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В Кыргызстане бензин стоит дороже, чем в Казахстане и России

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- Н Крайнова
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В Кыргызстане автомобилисты отмечают рост цен на бензин. Сегодня, 8 сентября, Министерство энергетики и промышленности КР дало разъяснение по поводу объемов автомобильного бензина, предоставляемого российской стороной без уплаты пошлины на 2021 год, в рамках межправительственного соглашения.

Согласно соглашению, в КР ежегодно, без уплаты пошлины, поставляется 460 тысяч тонн бензина.

На данный момент российской стороной в нашу страну поставлено 398 тысяч тонн бензина, остаток составляет 62 тысячи тонн бензина.

В настоящее время Кабинет министров КР ведет переговоры с правительством Российской Федерации об увеличении объемов поставляемого автомобильного бензина без уплаты экспортной пошлины.

Также Минэнерго сравнил цены на бензин в ряде стран. Оказалось, что в Кыргызстане бензин дороже, чем в Казахстане и России, но дешевле, чем в Узбекистане, Таджикистане и Армении.

Средние цены на ГСМ в соседних республиках по состоянию на 7 сентября сом/литр (по курсу НБКР на 8 сентября 2021 года)

марка КыргызстанТаджикистанУзбекистанКазахстанРоссияАрмения
Аи-9256,576,465,535,954,279,1
Аи-9560,0 67,141,959,480,8


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URL: https://www.vb.kg/406114
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