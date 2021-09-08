В Кыргызстане бензин стоит дороже, чем в Казахстане и России

В Кыргызстане автомобилисты отмечают рост цен на бензин. Сегодня, 8 сентября, Министерство энергетики и промышленности КР дало разъяснение по поводу объемов автомобильного бензина, предоставляемого российской стороной без уплаты пошлины на 2021 год, в рамках межправительственного соглашения.

Согласно соглашению, в КР ежегодно, без уплаты пошлины, поставляется 460 тысяч тонн бензина.

На данный момент российской стороной в нашу страну поставлено 398 тысяч тонн бензина, остаток составляет 62 тысячи тонн бензина.

В настоящее время Кабинет министров КР ведет переговоры с правительством Российской Федерации об увеличении объемов поставляемого автомобильного бензина без уплаты экспортной пошлины.

Также Минэнерго сравнил цены на бензин в ряде стран. Оказалось, что в Кыргызстане бензин дороже, чем в Казахстане и России, но дешевле, чем в Узбекистане, Таджикистане и Армении.

Средние цены на ГСМ в соседних республиках по состоянию на 7 сентября сом/литр (по курсу НБКР на 8 сентября 2021 года)