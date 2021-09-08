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Китай готов к переговором с новым правительством Афганистана

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Китайские власти готовы к диалогу с новым правительством Афганистана, созданным движением "Талибан" . Об этом заявил в среду официальный представитель МИД КНР Ван Вэньбинь, пишет ТАСС.

"Мы готовы поддерживать диалог с руководством нового афганского правительства", - сказал он на брифинге.

По словам официального представителя, Пекин надеется, что новые власти в Афганистане "будут учитывать интересы народа и действовать в соответствии с ожиданиями международного сообщества".

"Надеемся, что в период существования временного правительства в Афганистане будут приняты во внимание позиции всех народностей и социальных слоев афганского общества", - подытожил Ван Вэньбинь.

Власти Пекина надеются, что сформированное талибами в Афганистане правительство будет толерантным и даст отпор террористам.

"Мы надеемся, что временное правительство в Афганистане будет толерантным и окажет противодействие терроризму", - сказал Вэньбинь.

Как уточнил китайский дипломат, формирование нового кабинета министров в Афганистане "ознаменовало завершение трехнедельного периода, когда в этой стране отсутствовало правительство". "Китай уважает суверенитет и независимость Афганистана", - подчеркнул Ван Вэньбинь.

Он добавил, что Китай достиг существенного консенсуса по ситуации в Афганистане с Россией и другими странами. "Мы обменялись мнениями с представителями стран - соседей Афганистана и поддерживаем диалог с Россией по соответствующим вопросам. Мы достигли существенного консенсуса", - сказал он.

По словам дипломата, в Афганистане "происходят кардинальные изменения" и ситуация в этой стране вызывает большую обеспокоенность государств в прилегающем регионе. "Во главе с Пакистаном Китай, Иран, Узбекистан, Таджикистан и Туркмения 5 сентября провели встречу на уровне специальных представителей, на которой обсуждалось взаимодействие по афганскому вопросу", - уточнил Ван Вэньбинь.


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URL: https://www.vb.kg/406115
Теги:
Афганистан, Китай, Талибан
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