Становится нечем кормить стариков

Кормить голодных - дело нынче очень накладное. В неделю нужно минимум пятьдесят тысяч сомов, чтобы готовить первое, второе и третье блюдо для тех, кто ест раз в день. Благотворительная трапезная не справляется с нагрузкой, просит помощи - любыми продуктами и полуфабрикатами!

Каждый день дядя Саша - старик с окладистой бородой - приходит в благотворительную трапезную, чтобы поесть раз в день нормальную еду - первое, второе, третье. Разве знал мастер спорта, бронзовый чемпион кыргызской республики по боксу, что на старости лет придется стоять на паперти и приходить есть в дом милосердия. Не знала об этом и Лидия Григорьевна - бывшая медсестра детского отделения в роддоме. Но вот так получилось: чужих детей выхаживала, а своих родить не получилось. Одна на старости лет - больная, почти нищая... Выбор у нее стоит: продукты купить или "сердечные" лекарства. Таких одиноких стариков, живущих за чертой бедности, становится все больше. И если раньше в благотворительную трапезную православной церкви приходили два–три пенсионера, то сейчас их уже около двадцати! Их всегда кормят в первую очередь, ведь некоторые бабушки даже стоять не могут долго.

Остальные подопечные трапезной - бездомные. Они каждый день собираются пораньше и терпеливо ждут своей очереди. Для них эти обеды - единственная возможность поесть досыта и почувствовать человеческое отношение к себе.

- Вот нам кажется, что не могут люди сейчас голодать. Все равно найдут возможность где–нибудь поесть. Но это не так. Недавно пришел мужчина, сильно опоздал, мы уже всю еду раздали. Узнав, что больше ничего не осталось, он расплакался. Я сначала даже непоняла, что происходит, - взрослый же человек... А он присел на лавочку, лицо руками закрыл, да так горько заплакал... Пошла в сестринскую, сделала ему несколько больших бутербродов, чтобы дотянул до завтра, - рассказывает Ирина Гулова, ответственная за кормление в благотворительной трапезной.

Ежедневно здесь питаются около шестидесяти человек. Для них готовят мясные супы, калорийные вторые блюда, крепкий чай. Сами пекут хлеб, чтобы хоть его люди ели вдоволь. И если еще в прошлом году на еженедельный закуп продуктов тратилось около двадцати тысяч сомов, то сейчас эта сумма возросла почти в два с половиной раза! Кроме этого, нужно покупать одноразовую посуду, она также подорожала вдвое.

Трапезная существует только на пожертвования добрых людей и заработки на благотворительных ярмарках, которые устраивают православные сестры милосердия. Но в последнее время денег катастрофически не хватает.

- Сейчас многие снимают урожай овощей. Мы будем очень благодарны за пожертвованные картофель, лук, морковь, свеклу, капусту и любые другие овощи и зелень. Также нужно мясо говядины или курицы, растительное масло, чай, сахар, любые крупы и макаронные изделия. Все это поможет нам "вписаться" в прежний бюджет, - объяснила Ирина Ивановна.

Помочь просто:

перевести средства на покупку продуктов питания на мобильный кошелек ЭЛСОМ (KICB) 0550824814. Если вы делаете перевод посредством мобильного приложения, выберете в главном меню значок "покупки", нажмите на него и введите в верхнем поле код агента 12129. На экране высветится надпись miloserdie.kg - внесите сумму и подтвердите платеж.

принести продукты в отдел социального служения и благотворительности. Мы находимся на территории Свято–Воскресенского кафедрального собора (проспект Жибек Жолу, 497, пересекает улица Тоголока Молдо).