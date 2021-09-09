Погода
$ 84.70 - 84.90
€ 99.70 - 101.15

Председатель ВС КР и посол КНР обсудили правовые аспекты сотрудничества

232  0
- Нина Ничипорова
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

В преддверии очередного XVI совещания председателей Верховных судов государств-членов Шанхайской организации сотрудничества, которое планируется провести 24 сентября в режиме видеоконференцсвязи, председатель Верховного суда КР Нургуль Бакирова встретилась с Чрезвычайным и Полномочным Послом Китайской Народной Республики в Кыргызской Республике Ду Дэвэнь.

Председатель ВС отметила, что Верховный суд Кыргызстана всегда с большим интересом знакомится с опытом совершенствования системы правосудия Китая.

Нургуль Бакирова рассказала о цифровизации в судебной системе страны - внедрении автоматизированной информационной системы, аудио-видеофиксации судебных заседаний, программе аудио- и видеопротоколирования судебного заседания, автоматического распределения дел, обеспечивающих прозрачность и доступность судебной системы.

Бакирова подчеркнула, что для судебной системы нашей республики важно взаимодействие в рамках совещания председателей Верховных судов государств -членов ШОС. Оно дает свои положительные результаты и вносит вклад в обеспечение единой правоприменительной практики, способствует углублению дружественных отношений, развитию конструктивного и доверительного сотрудничества.

Председатель ВС Кыргызстана выразила уверенность, что предстоящая встреча укрепит сотрудничество высших судов стран ШОС.

Чрезвычайный и Полномочный Посол Китайской Народной Республики в Кыргызской Республике Ду Дэвэнь поблагодарила за приглашение посетить Верховный суд КР и выразила заинтересованность в диалоге по дальнейшему сотрудничеству. Добавила, что многовековые дружеские отношения между нашими странами выйдут в результате этого на новый уровень.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/406121
Теги:
Верховный суд, Китай, Кыргызстан, посол, ШОС
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  