Председатель ВС КР и посол КНР обсудили правовые аспекты сотрудничества

В преддверии очередного XVI совещания председателей Верховных судов государств-членов Шанхайской организации сотрудничества, которое планируется провести 24 сентября в режиме видеоконференцсвязи, председатель Верховного суда КР Нургуль Бакирова встретилась с Чрезвычайным и Полномочным Послом Китайской Народной Республики в Кыргызской Республике Ду Дэвэнь.

Председатель ВС отметила, что Верховный суд Кыргызстана всегда с большим интересом знакомится с опытом совершенствования системы правосудия Китая.

Нургуль Бакирова рассказала о цифровизации в судебной системе страны - внедрении автоматизированной информационной системы, аудио-видеофиксации судебных заседаний, программе аудио- и видеопротоколирования судебного заседания, автоматического распределения дел, обеспечивающих прозрачность и доступность судебной системы.

Бакирова подчеркнула, что для судебной системы нашей республики важно взаимодействие в рамках совещания председателей Верховных судов государств -членов ШОС. Оно дает свои положительные результаты и вносит вклад в обеспечение единой правоприменительной практики, способствует углублению дружественных отношений, развитию конструктивного и доверительного сотрудничества.

Председатель ВС Кыргызстана выразила уверенность, что предстоящая встреча укрепит сотрудничество высших судов стран ШОС.

Чрезвычайный и Полномочный Посол Китайской Народной Республики в Кыргызской Республике Ду Дэвэнь поблагодарила за приглашение посетить Верховный суд КР и выразила заинтересованность в диалоге по дальнейшему сотрудничеству. Добавила, что многовековые дружеские отношения между нашими странами выйдут в результате этого на новый уровень.