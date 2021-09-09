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Мощный тайфун направился в сторону Тайваня и югу Японии

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Тайфун "Чансу", образовавшийся в Тихом океане рядом с Филиппинами несколько дней назад, резко усилился и направился в сторону Тайваня и южной японской префектуры Окинава. Об этом сообщили на сайте Японского метеорологического управления в четверг, 9 сентября.

Ему присвоили категорию "разрушительный". В данный момент скорость ветра в его центральной части составляет 15 м/с. Тайфун может добраться до Тайваня и японских островов Сакисима 12 или 13 сентября.

Метеорологи предупреждают о вероятном сильном порывистом ветре, ливневых дождях и штормовых волнах в прибрежных районах.

Ранее, 22 августа, землетрясение магнитудой 5,2 произошло к востоку от побережья японской префектуры Фукусима. Толчки силой до четырех баллов ощущались жителями в префектурах Фукусима, Мияги, Иватэ, Ямагата, Ибараки и Тотиги.

Источник: Известия


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URL: https://www.vb.kg/406128
Теги:
Япония, Ураган
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