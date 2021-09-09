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Гражданину Кыргызстана помогли получить паспорт нашей страны в России

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- Айжан Мамбеталиева
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Уполномоченный по правам человека в Астраханской области, омбудсмен и МИД нашей страны оказали помощь гражданину Кыргызстана в его документировании

К омбудсмену Кыргызстана обратился уполномоченный по правам человека в Астраханской области Андрей Спицын в интересах гражданина нашей страны Василия Федоровича Шилова. Спицын сообщил, что к нему обратился Василий Шилов, который является гражданином Кыргызстана, но в данный момент проживает в Астраханской области. Мужчина просил оказать ему содействие в оформлении нового паспорта Кыргызстана взамен старого.

Оказалось, что заявитель прибыл в Россию на основании разрешения на переезд из от 27 июня прошлого года. Ему был предоставлен статус переселенца.

Ввиду тяжелого материального положения и по причине отсутствия действительного документа, удостоверяющего личность, справки до места проезда и временной регистрации, Василий Федорович не мог лично прибыть в посольство Кыргызстана для решения вопроса о документировании его паспортом.

По данному обращению акыйкатчы Токон Мамытов направил запрос в департамент регистрации населения и актов гражданского состояния при ГРС КР. В своем ответном письме департамент сообщил, что Шилов был документирован паспортом гражданина КР образца 1994 года. С ходатайством о выходе из гражданства он не обращался.

Кроме того, аппаратом омбудсмена был направлен запрос в МИД с просьбой предоставить информацию о возможности оформления паспорта гражданину Шилову, 1953 года рождения, проживающему в настоящее время в Астраханской области в России.

Из министерства пришла информация о том, что консульским отделом посольства нашей страны в России уже проделана определенная работа, в рамках оказания содействия Василию Шилову по вопросу его документирования. К примеру, 14 июля этого года консульским отделом посольства, посредством АИС "ЗАГС", "Консульский учет" и "Паспорт" были осуществлены процедуры присвоения персонального идентификационного номера и постановки на консульский учет, а также приняты документы от указанного гражданина с целью оказания ему максимального содействия по вопросу его документирования новым паспортом образца 2020 года. Помимо этого, консульским отделом посольства было оформлено заключение о принадлежности Шилова к гражданству нашей страны без взимания консульских сборов.

По итогам проделанной работы, а также в целях оказания максимального содействия 27 июля 2021 года Василию Шилову был оформлен общегражданский паспорт образца 2020 года.

28 июля 2021 года вновь изготовленный паспорт Шилова был направлен по дипломатическим каналам в адрес дипломатического представительства нашей страны для последующей его выдачи владельцу.


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URL: https://www.vb.kg/406131
Теги:
омбудсмен, паспорт, Россия, Кыргызстан, Документ
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