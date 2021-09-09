В Кыргызстане предвыборная гонка обещает быть жаркой. Ведь с нововведениями в избирательное законодательство конкуренция будет не только между партиями, но и между кандидатами внутри каждого партийного списка. Таков механизм преференциального голосования, т.е. избиратель голосует за партию, а также (по желанию) за отдельного кандидата в депутаты от этой партии.

- Депутат Сулайманов (Инициатор поправок Алтынбек Сулайманов - ред.) подложил некоторую мину, введя преференциальное голосование. Он снял ответственность с лидеров партий; и те кандидаты, которые будут внутри партийного списка, они будут друг другу самыми ярыми конкурентами. То есть они будут бороться за голос избирателя не только с другими партиями, но и внутри списка, - отметил в разговоре с VB.KG эксперт по госуправлению Шерадил Бактыгулов.

Что касается ограничения числа кандидатов в депутаты от партий, то это вполне разумно, говорит он. Сокращение партийных списков до 54 кандидатов - не просто приводит норму в соответствие с новой Конституцией, но и создает условия для борьбы с политической коррупцией.

- То, что ввели ограничения - это очень правильно. Раньше даже платили деньги, чтобы быть хотя бы 70-ым в списке, с тем, чтобы потом придти и просить место. Например, кто в "тридцадке" - место министра или замминистра, начальника департамента и т.д. Это была коррупционная кормушка для лидеров фракций политических партий в Жогорку Кенеше. Они всегда продвигали членов партии не по принципу профессиональных качеств, а по принципу того, каким они стоят в очереди партийного списка. Это и есть политическая коррупция, - заявил политолог.

Еще одно новшество на выборах - кандидаты, занимающие политические должности, должны будут уволиться. Это, по мнению эксперта, первый большой шаг в сторону искоренения практики использования административного ресурса.

- Политические служащие, это как правило руководители в министерствах, органах местного самоуправления - мэры и др. Они, естественно, обладают практически неограниченной административной властью на вверенной им территории или в рамках вверенного им госорганом управления, - объясняет Бактыгулов. - Часто получается так, что они злоупотребляют, должностным положением. Эта практика была, например, у акимов районов - требовать с директоров школ\больниц, чтобы учителя или врачи проголосовали за того или иного кандидата. Или министр требовал, чтобы подчиненные голосовали за определенного кандидата.

И главное отличие грядущих парламентских выборов от прошлогодних, что они пройдут по смешанной системе. То есть по партийным спискам - кандидаты от партий смогут получить 54 мандата; и по одномандатным округам - 36 мандатов.

- У нас 36 одномандатных округов. Когда большие округа нарезаются, депутатом от них может стать либо очень богатый человек, либо очень влиятельный. У партий таких округов нет, есть единый республиканский округ, по ним избираться проще. В том числе потому, что у нас, во-первых, снижен избирательный порог, во-вторых, избирательный взнос. Если партия преодолевает избирательный барьер, места в парламенте между кандидатами распределяются так: кто сколько процентов голосов избирателей набрал. Поэтому те, у кого не много средств, или недостаточно поддержки электората, они будут стремиться попасть в ряды политической партии. И там уже конкурировать со своими же однопартийцами, - уверен Шерадил Бактыгулов.

И напоследок, по мнению политолога, из 75 партий, подавших уведомление в ЦИК о намерении участвовать в выборах, после прохождения формальных процедур (регистрации, объединений и т.п.) останется максимум 12.