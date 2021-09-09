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В Казахстане дефицит дизельного топлива. Грозит ли это Кыргызстану?

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- Н Крайнова
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В Казахстане складывается дефицит дизельного топлива. В социальных сетях появились видео, на которых зафиксировано, как в казахстанских городах возле АЗС простаивают большегрузные фуры. Им нечем заправиться, так как на местных автозаправках нет дизельного топлива. Казахстанские водители предупреждают кыргызстанцев, чтобы они тоже запаслись дизельным топливом.

Однако в Ассоциации нефтетреейдеров КР сообщили VB.KG, что в Кыргызстане на сегодняшний день нет дефицита дизельного топлива, и не предвидится.

- Эта ситуация касается внутреннего рынка Казахстана. Там сложилась нехватка дизельного топлива, которое произведено внутри страны. Обычно Казахстан полностью себя обеспечивает, но к концу года, когда они вырабатывают запас своего собственного дизельного топлива и его перестает хватать для удовлетворения внутренних потребностей, они могут закупать его в России. Кыргызстан никак не зависит от Казахстана, мы покупаем дизельное топливо напрямую из России. На сегодняшний день поставки идут в штатном режиме, - сообщил президент Ассоциации нефтетрейдеров КР Канатбек Эшатов.


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URL: https://www.vb.kg/406133
Теги:
Казахстан, Кыргызстан, дизтопливо, дефицит
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