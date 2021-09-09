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В Бишкеке обсудили влияние афганского фактора на политическую ситуацию КР

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- Светлана Лаптева
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В Бишкеке состоялся круглый стол "Талибан как новая политическая реальность: к чему готовиться странам Центральной Азии?", который был организован ОО "Евразийцы-новая волна" с участием экспертов в области национальной безопасности и политологов.

Заместитель директора фонда Каныкей Жумадылова, открывая встречу, напомнила о сложной политической ситуации в регионе, которая складывается из-за близости Кыргызстана к Афганистану и деятельности Талибана (запрещенного в Кыргызстане террористического движения).

Политолог и руководитель Евразийского аналитического клуба из России Никита Мендкович высказал мнение о том, к чему следует готовиться властям ЦА после прихода к власти талибов.

Экс-заместитель министра обороны Мурат Бейшенов обратил внимание на угрозы, с которыми может столкнуться наша страна в новой ситуации и подчеркнул роль коллективных сил безопасности в противодействии им. Он отметил, что опасаться надо внутренних проблем: ситуации, связанной с выборами и беженцами, приведя в пример "застрявших" в КР без документов студентов из Афганистана, которые недавно выходили на митинг, пытаясь привлечь к себе внимание. "Надо определить их статус, проработать вопрос. И так с каждой проблемой" - говорит он.

Ветеран МВД, директор общественного фонда "Центрально-Азиатский центр наркополитики" Александр Зеличенко постарался ответить на вопрос молодых политологов : "Уменьшится ли наркотрафик в связи с приходом к власти Талибана?".

- Каждый день США тратили на Афганистан 150 млн долларов и так 20 лет. Американцев иногда принимают за идеалистов: они реально верят что Кока-Кола и Макдональд могут принести демократию в другие страны. Додумались создать женскую полицию в стране, где совершенно другая ментальность и культура. И мы видим сейчас, когда Талибан овладел всей страной, как происходит откат от "цивилизации". чужого, иногда диким образом. Боевики Талибана беременную женщину полицейского заставили надеть мундир и расстреляли показательно на глазах детей, - сказал он.

Эксперт по вопросам безопасности, ветеран спецслужб КР Таалайбек Джумадылов затронул острую тему влияния афганского фактора на общественно-политическую ситуацию в КР.


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URL: https://www.vb.kg/406139
Теги:
Афганистан, Талибан, Бишкек
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