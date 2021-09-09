Бишкекечан агитируют на подключение к газу

В Бишкеке акимиат Ленинского района провел переговоры с ОсОО "Газпром-Кыргызстан" о списании пени горожанам-должникам. Об этом сообщает пресс-служба мэрии.

В совещании участвовали представители филиала "Бишкекгаз" ОсОО "Газпром Кыргызстан", МТУ, председатели квартальных и домовых комитетов района.с представителями филиала "Бишкекгаз" ОсОО "Газпром Кыргызстан".

Участники рассмотрели вопросы подключения абонентов к газификации, проведения в распределительных филиалах ОсОО "Газпром Кыргызстан" акции по списанию пени бытовым потребителям за просрочку оплаты за природный газ и летняя акция "Купи котел и получи газ в подарок".

Напомним, чтобы получить 100 кубометров газа в подарок, нужно до 31 декабря 2021 года подать заявку на газификацию в любом ЦОНе "Газпром Кыргызстан" и купить газовый котел у партнеров акции – "КЕЛЕТ" или Kazeco.

Всего в рамках реализации инвестиционной программы ОсОО "Газпром Кыргызстан" в жилых массивах района построено 364 километра газовых сетей, общее количество планируемых к подключению домов – 15 тысяч 114, количество уже подключенных домов составляет – 8 тысяч 883.

В мэрии отмечают, что со стороны председателей домовых и квартальных комитетов Ленинского района ведутся разъяснительные работы по подключению природного газа неохваченным абонентам.

"Природный газ признан самым экологичным видом топлива, отвечающим требованиям защиты климата и надежности энергоснабжения. Его использование позволяет значительно сократить вредные выбросы в атмосферу и воздух, которым мы дышим", - отмечает пресс-служба муниципалитета.