Погода
$ 84.70 - 84.90
€ 99.70 - 101.15

Бишкекечан агитируют на подключение к газу

86  0
- Н Крайнова
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

В Бишкеке акимиат Ленинского района провел переговоры с ОсОО "Газпром-Кыргызстан" о списании пени горожанам-должникам. Об этом сообщает пресс-служба мэрии.

В совещании участвовали представители филиала "Бишкекгаз" ОсОО "Газпром Кыргызстан", МТУ, председатели квартальных и домовых комитетов района.с представителями филиала "Бишкекгаз" ОсОО "Газпром Кыргызстан".

Участники рассмотрели вопросы подключения абонентов к газификации, проведения в распределительных филиалах ОсОО "Газпром Кыргызстан" акции по списанию пени бытовым потребителям за просрочку оплаты за природный газ и летняя акция "Купи котел и получи газ в подарок".

Напомним, чтобы получить 100 кубометров газа в подарок, нужно до 31 декабря 2021 года подать заявку на газификацию в любом ЦОНе "Газпром Кыргызстан" и купить газовый котел у партнеров акции – "КЕЛЕТ" или Kazeco.

Всего в рамках реализации инвестиционной программы ОсОО "Газпром Кыргызстан" в жилых массивах района построено 364 километра газовых сетей, общее количество планируемых к подключению домов – 15 тысяч 114, количество уже подключенных домов составляет – 8 тысяч 883.

В мэрии отмечают, что со стороны председателей домовых и квартальных комитетов Ленинского района ведутся разъяснительные работы по подключению природного газа неохваченным абонентам.

"Природный газ признан самым экологичным видом топлива, отвечающим требованиям защиты климата и надежности энергоснабжения. Его использование позволяет значительно сократить вредные выбросы в атмосферу и воздух, которым мы дышим", - отмечает пресс-служба муниципалитета.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/406145
Теги:
газ, Бишкек, Кыргызстан, Газпром
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  