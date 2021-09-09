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70 инвалидных колясок получили люди с инвалидностью из Чуйской области

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- Айжан Мамбеталиева
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Многофункциональные коляски были вручены сегодня, 9 сентября, в рамках сотрудничества с благотворительным фондом "Катар-Черити" и министерства здравоохранения и социального развития.

В церемонии вручения приняли участие министр здравоохранения и социального развития Алымкадыр Бейшеналиев, первый заместитель министра здравоохранения и социального развития Ализа Солтонбекова, директор глобальных программ Катарского благотворительного фонда "Катар Черити" Наваф Абдулла Аль-Хаммади, посол Катарской Республики Абдулла бин Ахмед Аль-Сулайти.

- Министерство несет прямую ответственность за предоставление льгот и услуг поддержки социально уязвимым слоям населения, особенно лицам с ограниченными возможностями. И нам очень важна поддержка наших партнеров. Благотворительный фонд "Катар-Черити" - является одним из наших основных и важнейших партнеров. Я сам лично был свидетелем, как с помощью вашего фонда были сделаны операции по восстановлению слуха 29 детям из Кыргызстана, благодаря вашей помощи эти дети могут слышать. Это же такое большое счастье. Еще 50 детям с патологией сердца провели операции. Благотворительный фонд "Катар-Черити" успешно осуществляет гуманитарную деятельность в Кыргызстане, и мы выражаем за это огромную благодарность, - сказал министр Алымкадыр Бейшеналиев.

Кстати, в прошлом году фонд "Катар-Черити" предоставили более 140 новых инвалидных колясок для лиц с ограниченными возможностями здоровья и оказал помощь детям сиротам и полусиротам в приобретении одежды, школьных принадлежностей и продуктов питания".


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URL: https://www.vb.kg/406147
Теги:
благотворительность, инвалиды, Катар, Кыргызстан, ЛОВЗ
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