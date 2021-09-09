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МВД получило от ОБСЕ оборудование и средства индивидуальной защиты

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- Анастасия Карелина
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Представители Программного офиса ОБСЕ в Бишкеке сегодня, 9 сентября, передали Министерству внутренних дел Кыргызской Республики оборудование и средства индивидуальной защиты. Об этом сообщает пресс-служба МВД.

На мероприятии по оказанию технической помощи в рамках реформирования судебных и правоохранительных органов приняли участие советник по полицейским вопросам Военно-политического департамента Программного офиса ОБСЕ в Бишкеке Константин Бедарев, консультант Шамшыбек Мамыров, старший программный ассистент Программного офиса ОБСЕ в Бишкеке Самат Мурзалиев, начальник УПОМС МВД КР Нурбек Жангабылов и сотрудники ЦА МВД КР.

Начальник УПОМС МВД Нурбек Жангабылов поблагодарил ОБСЕ за предоставленную помощь в приобретении оборудования и средств индивидуальной защиты, и отметил, что оно повысит техническую инфраструктуру Министерства внутренних дел Кыргызской Республики.

Константин Бедарев в свою очередь подчеркнул, что совместная работа только набирает обороты.


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URL: https://www.vb.kg/406148
Теги:
МВД, ОБСЕ, Помощь
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