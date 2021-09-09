Россия начнет экспортировать ракету-убийцу командных пунктов

Россия до конца года поставит первому иностранному заказчику стартовую партию новейших авиационных бетонобойных ракет Х-59МКМ, способных, в частности, уничтожать защищенные подземные пункты управления противника, сообщил РИА Новости военно-дипломатический источник.

"Первая серийная партия новейших ракет класса "воздух - поверхность" Х-59МКМ поступит иностранному заказчику до конца этого года, сейчас проводятся финальные испытания продукции. Ракеты имеют уникальные характеристики в отношении способности пробивать защиту различных военных сооружений", - рассказал собеседник агентства.

​​Источник пояснил, что ракета предназначена для поражения защищенных стационарных объектов с заранее известными координатами и имеет дополнительный мощный многокомпонентный кумулятивный предзаряд в новой части для пробития бетонных перекрытий, цели или слоя земли, за которым скрыт объект. Масса основной боевой части ракеты составляет 320 килограммов. Х-59МКМ оснащена инерциальной системой управления со спутниковой коррекцией.

Новая ракета в экспортном варианте была впервые представлена на МАКС-2021.

Россия отвоевывает экспорт у США

Как подчеркнул собеседник агентства, итоги прошедших летом международных выставок МАКС-2021 и "Армия-2021" продемонстрировали, что "российская продукция военного назначения не утратила популярность на оружейном рынке и даже, напротив, в отдельных сегментах рынка интерес к ней растет". "Можно сказать, что наметилась тенденция на отыгрывание наших позиций у главного конкурента - Соединенных Штатов", - добавил источник.

Ранее "Рособоронэкспорт" сообщил, что по итогам МАКСа и "Армии" компания подписала новых оружейных контрактов на сумму более 3 млрд евро. В том числе заключены соглашения на экспорт истребителей линейки Су-30, ударные и военно-транспортные вертолеты Ми-35М/П, Ми-171Ш и Ми-17В-5, на зенитный ракетно-пушечный комплекс​ "Панцирь-С1/С1М", зенитные комплексы верба "Верба", комплексы РЭБ "Красуха" и "Репеллент-Патруль", противотанковый ракетный комплекс "Корнет-ЭМ", дистанционно управляемые боевые модули, оружие для кораблей и подводных лодок, стрелковое оружие, боеприпасы и авиационные боеприпасы.

​По итогам выставок Россия подписала первые контракты на поставку за рубеж своих ударных беспилотников.

Как уточнял на "Армии-2021" директор Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству Дмитрий Шугаев, Россия по итогам форума согласовала контракты с Китаем по морской тематике, с Индией - по сухопутной тематике, а также с Арменией, Узбекистаном, Мьянмой, Белоруссией. Кроме того, сообщали в Минобороны, на выставке "Армия" было подписано важное соглашение о военном сотрудничестве с одним из ключевых игроков оружейного рынка Ближнего Востока - Саудовской Аравией.

​На сегодняшний день объем актуального российского портфеля экспортных оборонных заказов составляет более 52 миллиарда долларов. Объем экспорта российского оружия в 2021 году, по предварительным оценкам, составит около 15 миллиардов долларов.