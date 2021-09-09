Из Москвы продолжится высылка мигрантов-нарушителей

К мигрантам, нарушающим общественный порядок, нужно применять жесткие меры вплоть до высылки и страны и запрета на въезд. Об этом заявил мэр Москвы Сергей Собянин в интервью "Комсомольской правде".

"Что касается хулиганства, нарушения миграционного законодательства, рецепт один – наказывать, высылать из страны и запрещать въезд. Что, собственно, и происходит", - констатировал градоначальник.

"Как только мы почувствовали напряжение этой ситуации, сразу начали принимать жесткие меры по задержанию, возбуждению уголовных дел, высылке, запрету въезда и т. д. Такую практику будем продолжать. Пожалуйста, приезжайте, работайте, но не надо нарушать общественный порядок", - сказал Собянин.

Минувшим летом в Москве, Московской области, Санкт-Петербурге и еще некоторых регионах России произошел ряд массовых драк с участием мигрантов. Наиболее резонансным стал конфликт, происшедший в ночь на 13 июля в районе станции метро "Кузьминки" в Москве, по результатам которого в полицию было доставлено более ста выходцев из Кыргызстана, Таджикистана, Узбекистана. Негативная тенденция, как отмечают в правоохранительных органах, продолжилась и с наступлением осени.

Так, 4 сентября очередной инцидент случился в подмосковном городе Одинцово, где и раньше имели место подобные разборки. Участниками нынешней вновь стали иностранные граждане, в том числе приезжие из Центральноазиатского региона, 15 человек было задержано, сообщили в ГУ МВД по Московской области.

Одновременно продолжается выдворение, по решению суда, участников таких историй. В августе в Кыргызстан было возвращено уже две группы его граждан, причастных к конфликту в Кузьминках. Еще почти 40 уроженцам республик Центральной Азии пришлось в минувшие дни вынужденно покинуть Россию после массовой драки со стрельбой в подмосковных Мытищах. Многие из выдворяемых получают запрет на въезд в РФ на длительные сроки.