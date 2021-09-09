Рубеж-2021: Почему так важны совместные учения ОДКБ?

На фоне угроз, которые несет в себе ситуация, складывающейся в регионе ЦА из-за событий в Афганистане, к совместным учениям коллективными силами быстрого реагирования Центральноазиатского региона ОДКБ (КСБР ЦАР) "Рубеж-2021" последние дни было приковано особенное внимание. Завершающий этап активной фазы проводился на полигоне "Эдельвейс" в Балыкчы в Кыргызстане.

Эксперты и политологи на встречах по Афганистану сегодня в один голос говорят о важности роли ОДКБ для борьбы с внешней угрозой, связанной с Талибаном или террористическими формированиями на территории Афганистана. Напомним, что некоторые эксперты считают, что Талибан останется внутри границ государства, другие считают, что прогнозируемый из-за засухи "голодный ад", борьба за власть и арсенал оружия, оставшегося от армии США, могут выдавить группы под разными предлогами за пределы границ стран СНГ. И в этом преломлении важна сплоченность и взаимопонимание как глав стран, так и вклад каждой страны в общую боеготовность войск, и коллективной ответственности стран региона за мир на границах.

В этом плане если годами раньше на совместные учения кто-то мог смотреть скептически, мол, зачем это бряцанье оружием, то теперь ясно: у каждого в этом меняющемся мире должно сложиться понимание, что необходимо совместно учиться воевать, защищать себя и по-новому, и по-старому. При этом, мы должны забыть о распрях на границе и помнить о самом главном.

Потому и на активной фазе учений мы смотрели не только на железо, а слушали и "общий нерв команд", который чуткому уху дает понимание, есть ли эта слаженность в войсках. А еще мы вглядывались в лица солдат и командиров, может быть стараясь понять, как и многие в наших странах, выдержим ли реальные военные действия.

Учения - уникальная возможность увидеть уровень подготовки, слаженности, сработанности, взаимопонимания как командования, так и среднего и рядового состава участников учений.

Как заявлялось в начале учений, основные цели маневров "совершенствование практических навыков должностных лиц органов управления Войск (Коллективных сил) ОДКБ в организации боевых действий и управлении подчиненными войсками (силами), а также повышение слаженности подразделений КСБР ЦАР при выполнении задач в ходе совместной операции".

На заключительном этапе совместного учения участники учений провели совместную контртеррористическую операцию, практически отработав вопросы подготовки и ведения боевых действий по уничтожению незаконных вооруженных формирований, вторгшихся на территорию условного государства - члена ОДКБ.

Министр обороны Кыргызской Республики Бактыбек Бекболотов во время закрытия учений отметил, что они прошли на высоком уровне, выразив надежду на то, что это послужит основанием для расширения площадки для многостороннего военного сотрудничества и для укрепления военного сотрудничества.

Стоит отметить, что в учениях под руководством первого заместителя начальника генерального штаба - полковника Артура Темирова приняли участие и оперативные контингенты группы республики Казахстан, Кыргызстан, России, Таджикистана, объединенного штаба секретариата ОДКБ, формирования сил и средств специального назначения МВД, Национальной гвардии, МЧС и погранслужбы госкомитета национальной безопасности Кыргызской Республики.

Всего более 1000 человек и 150 единиц военной и спецтехники, в том числе реактивные системы залпового огня и авиация, - истребители СУ-30, штурмовики СУ-25, вертолеты МИ-8 и беспилотные летательные аппараты "Орлан-10".

За заключительным этапом за действиями подразделений наблюдали начальник объединенного штаба ОДКБ генерал-полковник Анатолий Сидоров, командующий войсками Центрального военного округа Александр Лапин, военные атташе Турции, России США, Казахстана, Индии, Великобритании, ФРГ, Франции, Японии, аккредитованные в Кыргызстане, а также представители международных организаций - главы миссий международного комитета Красного Креста в КР и глава программного офиса ОБСЕ в Бишкеке.

Завершилось учения награждением отличившихся.