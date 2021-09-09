Врачи Южной Кореи заинтересованы в сотрудничестве с Кыргызстаном

Южнокорейская клиника Химчан намерена сотрудничать с Кыргызстаном. Об этом сообщает посольство Кыргызской Республики в Республике Корее.

Посол Динара Кемелова 8 сентября посетила клинику Химчан, аккредитованную Министерством здравоохранения Республики Корея, и имеющую восемь филиалов внутри страны и три больницы общего профиля за рубежом: в России, ОАЭ и Узбекистане. Известно, что Химчан занимает первое место по качественному и безопасному операционному лечению, в частности эндопротезированию суставов.

Дипломат встретилась с директором клиники Стефаном Чо. Стороны обсудили ситуацию с коронавирусом в двух странах, обменялись мнениями относительно перспектив сотрудничества, и выразили взаимную заинтересованность в реализации совместных проектов.

Динара Кемелова предложила инвестировать в проекты на территории Кыргызстана, включая диагностические центры, клиники по суставным заболеваниям и реабилитационные центры. Кроме того, корейской стороне было предложено установить сотрудничество с Национальным центром кардиологии при Минздраве КР.

Посол и Стефан Чо говорили также о важности сотрудничества в области строительства больниц и обучения медицинских кадров. Посол также попросила рассмотреть возможность оказания помощи Кыргызстану в виде медицинского оборудования.