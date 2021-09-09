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Урожай пшеницы в Кыргызстане на 45 процентов ниже, чем в прошлом году

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- Александра Василькова
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Засуха и дефицит поливной воды обусловили сокращение сбора основных зерновых культур. Об этом сообщается на сайте Национального статистического комитета.

По состоянию на 23 августа текущего года зерновых культур (без зернобобовых, риса и гречихи) убрано с площади 380 тысяч гектаров, что на 1,8 процента больше, намолочено 536 тысяч тонн зерна, или на 46,8 процента меньше.

Отмечается, что аномально высокая температура летом текущего года и нехватка поливной воды в вегетационный период обусловили сокращение урожайности зерновых культур. При этом, в целом по республике валовой сбор пшеницы сократился на 45,5 процента, ячменя - на 55,2 процента, картофеля - на 10,1 процента, бахчевых культур - на 6,7 процента, плодово-ягодных культур - на 6,5 процента и овощей - на 2,4 процента.


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URL: https://www.vb.kg/406161
Теги:
Нацстатком, статистика, экономика
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