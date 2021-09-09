Шавкат Мирзиёев рассказал, как изменится через пять лет экономика Узбекистана. Основные тезисы его предвыборной программы обещают много интересного.

Так, например, за пять лет планируется увеличить ВВП на душу населения в 1,6 раза, а к 2030 году доход на душу населения планируется довести до 4 тысяч долларов.

Среди основных индикаторов экономического развития:

К концу 2023 года уровень инфляции снизится до 5%, дефицит госбюджета не превысит 2,5% ВВП, а общий госдолг составит не более 50-60% ВВП

За счет увеличения уровня переработки природного газа с 8% до 20% химическая промышленность будет производить продукцию на 2 миллиарда долларов

К 2026 году объем цифровой экономики страны достигнет 4 миллиардов долларов, а экспорт из Узбекистана – 30 миллиардов долларов

Доля сырья в экспорте снизится с нынешних 46% до 23%, а объем готовой продукции увеличится в 2,5 раза

Увеличится объем промышленного производства в 1,4 раза, производительность труда – минимум в 2 раза

За пять лет в страну привлекут 120 миллиардов долларов инвестиций, в том числе 70 миллиардов долларов иностранных инвестиций

Либерализация энергетического рынка и банковского сектора, развитие "зеленой" экономики

Снижение ставок ряда налогов

Борьба с бедностью и работа по социальной поддержке нуждающихся

На первичную медико-санитарную помощь будут выделять в два раза больше финансирования, чем сейчас

В городах построят свыше 19 миллионов квадратных метров современного жилья на замену старым домам

Каждая семья, а также социальные учреждения будут подключены к высокоскоростному Интернету по доступной цене

Автомагистрали будут полностью покрыты мобильной связью и Интернетом

Скорость международного магистрального интернета увеличится в 5 раз, межрайонных сетей – в 8 раз.

Источник: podrobno.uz