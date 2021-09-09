По факту мошенничество с земельным участком задержана женщина

В ОВД Сокулукского района с заявлением обратился житель Бишкека гражданин Э.М. по факту мошенничества. В своем заявлении мужчина просил принять меры в отношении малознакомых лиц, которые в августе 2019 года обманным путем под предлогом предоставления земельного участка в селе Новопавловка Сокулукском районе Чуйской области взяли автомашину марки Land Rover Discovery и скрылись, не возвратив ни машину и не предоставив земельный участок.

Данный факт был зарегистрирован в АИС ЕРПП ОВД Сокулукского района по признакам преступления предусмотренного статьей 204 (Мошенничество) УК КР. Было начато досудебное производство.

При проведения следственно-оперативных мероприятий сотрудниками СКМ ГУВД Чуйской области и СКМ ОВД Сокулукского района по подозрению в совершении вышеуказанного преступления была установлена и доставлена в ОВД района 60-летняя Д.Г. В настоящий момент подозреваемая водворена в ИВС.

Также, сотрудниками милиции сейчас проверятся причастность женщины к другим аналогичным преступлениям. По предварительной информации, уже имеется около трех аналогичных заявлений, по ним проводятся необходимые следственные мероприятия.

Кроме, того, в августе 2020 года ее уже задерживали по аналогичным десяти заявлениям, все материалы были расследованы и направлены суд.

Всех пострадавших просят связаться по телефонам: 0(708) 14-88-70, 0(508) 27-88-66.