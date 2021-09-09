Россию на инаугурации властей Афганистана представят ее дипломаты

Россия будет представлена на инаугурации новых властей Афганистана на уровне представителя посольства. Об этом сообщила журналистам председатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко.

"Я думаю, что это будет на уровне послов, дипкорпуса, не более того", - поделилась своим мнением Матвиенко.

По сообщению СМИ, церемония инаугурации нового правительства Афганистана запланирована на 11 сентября, приглашены Россия, Китай, Катар, Турция, Пакистан и Иран. Вместе с тем, заместитель главы правительства Афганистана мулла Абдул Гани Барадар направился в Катар для приглашения делегации еще ряда стран.

"То, что сегодня талибы контролируют всю территорию Афганистана и сегодня это новая власть Афганистана, - это факт, его отрицать невозможно", - констатировала Валентина Матвиенко. Комментируя взаимодействие с пришедшими к власти представителями движения "Талибан", она отметила необходимость рабочего диалога. Но считает, что выводы о действиях обновленного состава правительства и о государственном устройстве страны, оглашенные в данный момент, будут преждевременными, пишет "Газета.ру".

По мнению Матвиенко, в перспективе следует наблюдать за работой афганских властей, в частности за соблюдением цивилизационных норм, в числе которых - человеческие и женские права. После этого, считает председатель Совета Федерации, будет корректно делать какие-либо заключения о новом правительстве.

Тем временем, в ОДКБ считают, что необходимо быть готовым к любому развитию ситуации в Афганистане. Об этом, по информации ТАСС, заявил начальник Объединенного штаба ОДКБ генерал-полковник Анатолий Сидоров по итогам учений Коллективных сил быстрого развертывания ОДКБ "Рубеж - 2021", проходивших в Иссык-Кульской области Кыргызстана.

"С учетом этого и проводились нынешние учения", - отметил российский военачальник.