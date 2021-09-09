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Сто комузистов на центральной площади Оша исполнили "Маш ботой"

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- Анастасия Карелина
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Сегодня на центральной площади южной столицы Кыргызстана прошел праздничный концерт, посвященный Дню комуза. Знаменитый "Маш ботой" Атая Огонбаева исполнили для собравшихся сто комузистов. Об этом сообщает пресс-служба мэрии Оша.

Праздник для жителей южной столицы и гостей Оша организовало городское Управление культуры. Зрители, собравшиеся на площади, увидели и услышали выступление участников коллективов "Акак-Ош", "Этно-Ош", "Келечек", воспитанников Ошского государственного музыкального училища имени Борошева, Детской музыкальной школы имени Бекмуратова, Школы искусств имени Чайковского.

Вице-мэр Оша Жасур Азимов и начальник Ошского городского управления культуры Элдияр Кадыркулов поздравили артистов с праздником, вручили почетные грамоты и подарки.


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URL: https://www.vb.kg/406170
Теги:
Ош, праздник, Кыргызстан
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