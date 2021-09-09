Сто комузистов на центральной площади Оша исполнили "Маш ботой"

Сегодня на центральной площади южной столицы Кыргызстана прошел праздничный концерт, посвященный Дню комуза. Знаменитый "Маш ботой" Атая Огонбаева исполнили для собравшихся сто комузистов. Об этом сообщает пресс-служба мэрии Оша.

Праздник для жителей южной столицы и гостей Оша организовало городское Управление культуры. Зрители, собравшиеся на площади, увидели и услышали выступление участников коллективов "Акак-Ош", "Этно-Ош", "Келечек", воспитанников Ошского государственного музыкального училища имени Борошева, Детской музыкальной школы имени Бекмуратова, Школы искусств имени Чайковского.

Вице-мэр Оша Жасур Азимов и начальник Ошского городского управления культуры Элдияр Кадыркулов поздравили артистов с праздником, вручили почетные грамоты и подарки.