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Размещение беженцев из Афганистана в ЦА было бы чревато для Европы

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- Евгений Денисенко
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Возможные планы НАТО разместить беженцев из Афганистана в странах Центральной Азии может обернуться катастрофой для европейских государств. Об этом написала в своем Telegram-канале официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Таким образом она прокомментировала сообщение в Telegram-канале "Дипломатический источник", со ссылкой на СМИ, что европейские страны предложили "деньги и ресурсы" Таджикистану, Туркменистану и Узбекистану, если страны согласятся открыть границы для беженцев из Афганистана.

"А вот это реально план-катастрофа, если натовцы продавят вскрытие границ Афганистана с сопредельными странами. Европе мало не покажется. Хотя они этого еще не понимают, похоже", - считает Захарова.

Как сообщали ранее американские СМИ, после вывода войск США из Афганистана Вашингтон рассчитывал временно разместить в странах Центральной Азии, в том числе в Таджикистане, Казахстане и Узбекистане несколько тысяч афганских граждан, активно помогавших американцам. Более того, Вашингтон обсуждал возможность проводить разведывательные операции с территорий Таджикистана и Узбекистана.

В СМИ также отмечалось, что после вывода американских войск из Кабула министры внутренних дел стран ЕС провели экстренное собрание, по итогам которого было принято решение усилить поддержку стран - соседей Афганистана для предупреждения наплыва мигрантов в Европу и, как следствие, миграционного кризиса.

Но, по мнению некоторых экспертов, через территории таких стран афганские беженцы в массе своей ринутся именно в государства Евросоюза. Ранее в ООН прогнозировали прибытие к концу 2021 года не менее 500 тысяч афганских беженцев на территорию ЕС.

Выступая на днях на брифинге в Москве, Мария Захарова отмечала: "Определенную озабоченность у нас вызывает нарастание социально-экономической напряженности в Афганистане, связанной с приостановлением финансовой и материально-технической помощи со стороны традиционных доноров страны из числа западных государств. Сохраняется неопределенность относительно возобновления работы госучреждений и банков. В Кабуле и других крупных городах возникает недовольство политикой Движения талибов на фоне роста цен на товары первой необходимости, продовольствие и топливо".

"В связи с этим призываем международное сообщество к принятию действенных мер по недопущению гуманитарного кризиса в Афганистане. Со своей стороны прорабатываем возможность доставки в Кабул российской гумпомощи", - сообщила официальный представитель МИД РФ.


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URL: https://www.vb.kg/406172
Теги:
Афганистан, Россия
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