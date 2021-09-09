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Горожане получили квитанции нового образца

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- Айжан Мамбеталиева
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Абоненты КП "Бишкектеплоэнерго" за август получили квитанции нового образца. Пресс-служба столичного муниципалитета пояснила, что это пилотный проект, который разработан в целях оптимизации работы и для удобства абонентов вместе с компанией "Тезтап".

Работу по распечатыванию бланков выполняет компания "Тезтап". Также в квитанцию включены услуги по холодному водоснабжению и компании "Газпром Кыргызстан".

Теперь горожанам не нужно ждать, когда принесут все квитанции по отдельности, они могут получив одну квитанцию, сразу оплатить несколько счетов.

Контролеры разносят квитанции абонентам в Ленинском районе, а в остальные три: в Октябрьский, Первомайский и Свердловский район квитанции по квартирам разносят сотрудники "Тезтап".


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URL: https://www.vb.kg/406177
Теги:
вода, газ, мэрия
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