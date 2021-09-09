На Иссык-Куле иностранцам объяснили, что нельзя мыться с мылом в озере

В Кыргызстане в Иссык-Кульском районе милиционеры проводят профилактические мероприятия среди иностранных граждан. Об этом сообщает ОВД Иссык-Кульского района.

Накануне в соцсетях появилось видео, где двое мужчин, вероятно граждане Пакистана, купаясь на берегу Иссык-Куля, мылись с мылом и мочалкой. Это видео вызвало определенное обсуждение среди общественности.

Сотрудники милиции ОВД Иссык-Кульского района проведена с ними разъяснительная беседа, где им объяснили, что на озере нельзя мыться с мылом. Кроме этого, напомнили о соблюдении санитарно-эпидемиологических правил и мерах безопасности при купании.