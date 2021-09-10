Погода
$ 84.75 - 84.91
€ 99.70 - 101.15

Кыргызские хирурги оперируют больных с ожирением по "золотому стандарту"

102  0
- Нина Ничипорова
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

"Золотым стандартом" на данный момент в мире признана операция билиопанкреатическое шунтирование. Этот метод в настоящее время признан самым эффективным и безопасным.

- Операция заключается в уменьшении объема желудка и перераспределении движения пищи по кишечнику. Часть петли тонкой кишки выключается из процесса пищеварения. Эта часть ни в коем случае не отмирает, а именно выключается, чтобы создать обходной путь для пищи, которая попадает не в начальный отдел тонкой кишки, а примерно где–то в ее середину. Таким образом, пища не всасывается в полном объеме. Этот метод в настоящее время признан самым эффективным и безопасным: больные теряют по 50 и более килограммов, - объяснила Ольга Васильева, ученица мэтра кыргызской хирургии Эрнста Акрамова, она успешно работает над этой проблемой более десяти лет. Васильева прошла обучение в одном из ведущих европейских бариатрических центров под руководством президента Европейского общества бариатрических хирургов Юрия Ивановича Яшкова.

По словам Ольги Игоревны, у нее были пациенты, вес которых зашкаливал за 150 кг и даже более. Один из них весил вообще 230 килограммов, после операции похудел на сто с лишним килограммов. - Сейчас у него все отлично. Хотя раньше он даже лежать на спине не мог, так как сразу задыхался. Последние месяцы перед операцией он даже спал сидя, - вспоминает Ольга Васильева.

Безусловно, эта операция считается сложной и требует хорошей теоретической и практической подготовки. И, разумеется, чем больше вес пациента и чем больше у него сопутствующих заболеваний, - а они непременно есть как следствие выраженного ожирения, - тем сложнее операция. И, возможно, поэтому в нашей республике хирургия ожирения находится, мягко говоря, на стадии становления. В развитых странах этой проблемой занимаются более 60 лет. В нашей стране технологию этой операции блестяще освоила Васильева.

Многие рвутся к Васильевой даже из соседних стран. С одной из таких пациенток - Олесей из Алматы - удалось поговорить уже после операции.

- Я девочка крупная, - пошутила она, добавив: была крупной. Весила до операции под сто с лишним килограммов при моем–то росте! И давно очень хотела похудеть. Но после каждых родов - а у меня трое детей - прибавляла по 10 килограммов. Понимала, важно правильно питаться. Но однажды наступает такой момент, когда питание уже не играет роли, когда стараешься есть меньше, но вес растет, - говорит Олеся. - И уже нет сил, ни мотивации бороться.

По словам пациентки, что она только ни делала, чтобы сбросить вес: ходила к эндокринологам, гербалайф употребляла, на диетах сидела, спортом занималась. Но ничто не помогало, вес, конечно, колебался, но незначительно.

- Я понимала, что так больше продолжаться не может. Мне все тяжелее было найти ту одежду, в которой я себе нравилась бы. И когда я не смогла влезть в единственную любимую кофточку этой весной, то пришла в ужас, - не скрывает моя собеседница правды о себе. И она начала серьезно думать о липосакции.

- Но врачи мне сказали, что эффективнее всего в моем случае именно бариатрическая операция. До этого, честно, и термина такого не слышала. Я решила рискнуть. Перерыла весь Интернет, везде так красиво пишут, - говорит Олеся. - Но к одним клиникам доверия не возникало, а другие были далеко.

- Об Ольге Игоревне узнала случайно от знакомой. Та проговорилась, что сделала такую операцию. Люди почему–то скрывают это. Со 130 кг она похудела до 70. Сейчас ей 36 лет. Она выглядит отлично. В конце концов после моих просьб она призналась, что сделала ей эту операцию Ольга Васильева. И я приехала. Чувствую себя отлично. А главное - моя мечта сбылась, - признается Олеся.

Как отметила доктор Васильева, при операциях по снижению веса они не делают ставку только на хирургическую коррекцию. Необходима бригада хороших специалистов, которые работают в этой области. В частности, очень важны рекомендации нутрициолога, занимающегося коррекцией питания, образа жизни в послеоперационном периоде.

- Конечно, важно сформировать необходимые анастамозы во время операции, но этого недостаточно без работы коллектива в послеоперационном периоде. Обычно в течение 6 месяцев пациенты теряют в весе. Потом процесс чуть замедляется. И к концу года со дня операции вес стабилизируется. Поэтому так важна в этот период правильная консультация нутрициолога. Эти операции направлены в первую очередь даже не на снижение веса, а на коррекцию метаболических расстройств, которые обусловлены неправильным пищеварением, избыточным всасыванием всех продуктов. Кто–то может, например, съесть целую тарелку пельменей и не поправиться, а кто–то из–за трех пельменей толстеет. Потому что идет разница в метаболических процессах, которые происходят в организме.

Поэтому далеко не все пациенты, как говорит Ольга Игоревна, попадают на операцию. Очень многих отговаривают, советуют повысить физическую активность, обратиться к врачам, которые помогут разобраться в причинах.

- Мы берем уже тех, кто прошел эти этапы, но результатов не добился, - добавила Васильева. - Как правило, оперируем людей с индексом массы тела более 40. Мировой опыт подсказывает, что при ожирении с ИМТ до 40 у человека еще есть шанс вернуться к нормальной массе тела без операции, а при более выраженном ожирении успех может быть только временным, - пояснила доктор Васильева.

- К бариатрическим пациентам надо подходить комплексно. Это и оперативное вмешательство, и психологическая поддержка на всех этапах, и диетология. Перед операцией мы обязательно консультируем больных. А после помогаем человеку справиться с потерей веса. Люди теряют большую массу тела. И здесь очень важно сбалансированное питание, учим считать калории. Причем расчет калорий проводим уже на идеальную массу тела. Подбираем для каждого персональный протокол питания, - пояснила нутрициолог Полина Денисова, которая как раз пригласила Олесю на консультацию.

И та уже приготовилась внимательно выслушать все ее рекомендации, поскольку впереди цель - красивая фигура.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/406182
Теги:
Кыргызстан, пластическая операция
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  