Кыргызские хирурги оперируют больных с ожирением по "золотому стандарту"

"Золотым стандартом" на данный момент в мире признана операция билиопанкреатическое шунтирование. Этот метод в настоящее время признан самым эффективным и безопасным.

- Операция заключается в уменьшении объема желудка и перераспределении движения пищи по кишечнику. Часть петли тонкой кишки выключается из процесса пищеварения. Эта часть ни в коем случае не отмирает, а именно выключается, чтобы создать обходной путь для пищи, которая попадает не в начальный отдел тонкой кишки, а примерно где–то в ее середину. Таким образом, пища не всасывается в полном объеме. Этот метод в настоящее время признан самым эффективным и безопасным: больные теряют по 50 и более килограммов, - объяснила Ольга Васильева, ученица мэтра кыргызской хирургии Эрнста Акрамова, она успешно работает над этой проблемой более десяти лет. Васильева прошла обучение в одном из ведущих европейских бариатрических центров под руководством президента Европейского общества бариатрических хирургов Юрия Ивановича Яшкова.

По словам Ольги Игоревны, у нее были пациенты, вес которых зашкаливал за 150 кг и даже более. Один из них весил вообще 230 килограммов, после операции похудел на сто с лишним килограммов. - Сейчас у него все отлично. Хотя раньше он даже лежать на спине не мог, так как сразу задыхался. Последние месяцы перед операцией он даже спал сидя, - вспоминает Ольга Васильева.

Безусловно, эта операция считается сложной и требует хорошей теоретической и практической подготовки. И, разумеется, чем больше вес пациента и чем больше у него сопутствующих заболеваний, - а они непременно есть как следствие выраженного ожирения, - тем сложнее операция. И, возможно, поэтому в нашей республике хирургия ожирения находится, мягко говоря, на стадии становления. В развитых странах этой проблемой занимаются более 60 лет. В нашей стране технологию этой операции блестяще освоила Васильева.

Многие рвутся к Васильевой даже из соседних стран. С одной из таких пациенток - Олесей из Алматы - удалось поговорить уже после операции.

- Я девочка крупная, - пошутила она, добавив: была крупной. Весила до операции под сто с лишним килограммов при моем–то росте! И давно очень хотела похудеть. Но после каждых родов - а у меня трое детей - прибавляла по 10 килограммов. Понимала, важно правильно питаться. Но однажды наступает такой момент, когда питание уже не играет роли, когда стараешься есть меньше, но вес растет, - говорит Олеся. - И уже нет сил, ни мотивации бороться.

По словам пациентки, что она только ни делала, чтобы сбросить вес: ходила к эндокринологам, гербалайф употребляла, на диетах сидела, спортом занималась. Но ничто не помогало, вес, конечно, колебался, но незначительно.

- Я понимала, что так больше продолжаться не может. Мне все тяжелее было найти ту одежду, в которой я себе нравилась бы. И когда я не смогла влезть в единственную любимую кофточку этой весной, то пришла в ужас, - не скрывает моя собеседница правды о себе. И она начала серьезно думать о липосакции.

- Но врачи мне сказали, что эффективнее всего в моем случае именно бариатрическая операция. До этого, честно, и термина такого не слышала. Я решила рискнуть. Перерыла весь Интернет, везде так красиво пишут, - говорит Олеся. - Но к одним клиникам доверия не возникало, а другие были далеко.

- Об Ольге Игоревне узнала случайно от знакомой. Та проговорилась, что сделала такую операцию. Люди почему–то скрывают это. Со 130 кг она похудела до 70. Сейчас ей 36 лет. Она выглядит отлично. В конце концов после моих просьб она призналась, что сделала ей эту операцию Ольга Васильева. И я приехала. Чувствую себя отлично. А главное - моя мечта сбылась, - признается Олеся.

Как отметила доктор Васильева, при операциях по снижению веса они не делают ставку только на хирургическую коррекцию. Необходима бригада хороших специалистов, которые работают в этой области. В частности, очень важны рекомендации нутрициолога, занимающегося коррекцией питания, образа жизни в послеоперационном периоде.

- Конечно, важно сформировать необходимые анастамозы во время операции, но этого недостаточно без работы коллектива в послеоперационном периоде. Обычно в течение 6 месяцев пациенты теряют в весе. Потом процесс чуть замедляется. И к концу года со дня операции вес стабилизируется. Поэтому так важна в этот период правильная консультация нутрициолога. Эти операции направлены в первую очередь даже не на снижение веса, а на коррекцию метаболических расстройств, которые обусловлены неправильным пищеварением, избыточным всасыванием всех продуктов. Кто–то может, например, съесть целую тарелку пельменей и не поправиться, а кто–то из–за трех пельменей толстеет. Потому что идет разница в метаболических процессах, которые происходят в организме.

Поэтому далеко не все пациенты, как говорит Ольга Игоревна, попадают на операцию. Очень многих отговаривают, советуют повысить физическую активность, обратиться к врачам, которые помогут разобраться в причинах.

- Мы берем уже тех, кто прошел эти этапы, но результатов не добился, - добавила Васильева. - Как правило, оперируем людей с индексом массы тела более 40. Мировой опыт подсказывает, что при ожирении с ИМТ до 40 у человека еще есть шанс вернуться к нормальной массе тела без операции, а при более выраженном ожирении успех может быть только временным, - пояснила доктор Васильева.

- К бариатрическим пациентам надо подходить комплексно. Это и оперативное вмешательство, и психологическая поддержка на всех этапах, и диетология. Перед операцией мы обязательно консультируем больных. А после помогаем человеку справиться с потерей веса. Люди теряют большую массу тела. И здесь очень важно сбалансированное питание, учим считать калории. Причем расчет калорий проводим уже на идеальную массу тела. Подбираем для каждого персональный протокол питания, - пояснила нутрициолог Полина Денисова, которая как раз пригласила Олесю на консультацию.

И та уже приготовилась внимательно выслушать все ее рекомендации, поскольку впереди цель - красивая фигура.