Азербайджанская поэтесса гордится изданием сразу трех ее книг в Бишкеке

По заказу работающего в Кыргызстане Фонда поддержки политики тюркоязычных государств переведен и издан в Бишкеке в трех книгах на трех языках сборник стихов "Серебро" азербайджанской поэтессы Нигяр Гасанзаде.

Ее написанные на русском языке стихи переведены на азербайджанский, турецкий и узбекский языки. Готовится перевод стихов Нигяр Гасанзаде на кыргызский язык и переиздание на русском языке.

Об этом VB.KG сообщил президент Фонда поддержки политики тюркоязычных государств кыргызский и азербайджанский общественный деятель Нусрет Мамедов.

А сама Нигяр Гасанзаде по телефону сказала VB.KG, что очень рада и гордится переизданием ее книги сразу на трех языках в Кыргызстане.

Книги выпущены в свет бишкекским издательством "Улуу Тоолор" в переводах поэтов-переводчиков Сагифа Гараторпага (Азербайджан), Юсуфа Аслана (Турция), Гюльзиры Шариповой (Узбекистан). Все три книги изданы тиражом по 500 экземпляров.

Согласно традиции, установленной Фондом поддержки политики тюркоязычных государств, книги будут бесплатно распространяться по библиотекам и школам Кыргызстана и других стран.

В ближайшее время Фонд поддержки политики тюркоязычных государств намерен провести в Бишкеке и на Иссык-Куле международный фестиваль одной песни на стихи поэтессы, вице-президента Фонда имени Гейдара Алиева –Лейлы ханум Алиевой (она – внучка Гейдара Алиев, дочь нынешнего президента Азербайджана Ильхама Алиева) под названием "Иссык-Куль – жемчужина тюркской Вселенной".

Как подчеркивает Нусрет Мамедов, песня на слова Лейлы Алиевой "Иссык-Куль" в исполнении заслуженной артистки КР Гульзинат Суранчиевой включена в "Золотой фонд" Общественной телерадиовещательной корпорации Кыргызской Республики. Песня уже исполняется более чем на 10 языках стран мира.

Основной задачей фестиваля станет пропаганда культурного и исторического наследия тюркоязычных стран во всем мире, а также привлечение международного внимания к красоте и уникальности природы Кыргызстана в целом и озера Иссык-Куль в частности.

На фестивале планируется проведение презентаций книг известных авторов, переведенных и изданных по заказу Фонда поддержки политики тюркоязычных государств. Среди представленных авторов и их книг - Нигяр Гасанзаде (теперь уже четыре издания ее книги "Серебро"), Азербайджан; Каныбек Иманалиев ("Кыргызы"), Кыргызстан; Мухтар Шаханов ("Правдоформула и восхождение на Эверест любви"), Казахстан; Тариэль Азертюрк ("Генезис тюрка и тюркского языка на основе клинописи", 2 тома), США; Вагиф Аслан ("Беседа с духами"), Азербайджан; Аббасгулу Наждафзаде ("История органических инструментов"), Азербайджан.