В Кыргызстане начали обучать тренеров для школьных попечительских советов

В Кыргызстане начали обучать национальных тренеров, которые будут помогать школам в формировании попечительских советов. Об этом сообщает пресс-служба Министерства образования и науки.

В целях реализации закона КР "О Попечительском совете" в образовательных организациях филиалом Фонда Ага Хана в (АКФ КР) и Министерством образования и науки КР реализуется ряд мероприятий по подготовке 400 национальных тренеров во всех районах республики. Специальные тренера будут проводить обучение и содействовать в формировании и работе попечительских советов в более чем двух тысячах образовательных организациях по всей стране в течение 2021- 2022 годов.

Эта инициатива осуществляется в рамках проекта "Вовлечение сообществ для улучшения школ в КР" Всемирного банка и правительства Японии, реализуемого АКФ КР и МОН КР с 2017 года. Так, в рамках проекта с 2017 года было сформировано и обучено около 400 попечительских советов. Члены ПС провели ряд мероприятий по усилению социальной подотчетности с использованием механизмов для вовлечения сообществ и местных органов самоуправления в определении приоритетных задач и их решении на уровне школ. Одним из результатов проекта на сегодняшний день стала реализация попечительскими советами микро-грантов на сумму более одного миллиона долларов США.