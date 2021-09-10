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В Кыргызстане начали обучать тренеров для школьных попечительских советов

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- Н Крайнова
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В Кыргызстане начали обучать национальных тренеров, которые будут помогать школам в формировании попечительских советов. Об этом сообщает пресс-служба Министерства образования и науки.

В целях реализации закона КР "О Попечительском совете" в образовательных организациях филиалом Фонда Ага Хана в (АКФ КР) и Министерством образования и науки КР реализуется ряд мероприятий по подготовке 400 национальных тренеров во всех районах республики. Специальные тренера будут проводить обучение и содействовать в формировании и работе попечительских советов в более чем двух тысячах образовательных организациях по всей стране в течение 2021- 2022 годов.

Эта инициатива осуществляется в рамках проекта "Вовлечение сообществ для улучшения школ в КР" Всемирного банка и правительства Японии, реализуемого АКФ КР и МОН КР с 2017 года. Так, в рамках проекта с 2017 года было сформировано и обучено около 400 попечительских советов. Члены ПС провели ряд мероприятий по усилению социальной подотчетности с использованием механизмов для вовлечения сообществ и местных органов самоуправления в определении приоритетных задач и их решении на уровне школ. Одним из результатов проекта на сегодняшний день стала реализация попечительскими советами микро-грантов на сумму более одного миллиона долларов США.


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URL: https://www.vb.kg/406190
Теги:
Министерство образования, школа, Кыргызстан, родительский комитет
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