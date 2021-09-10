Когда в Бишкеке заработают детские сады?

В Бишкеке до сих пор не решен вопрос о полном возобновлении работы муниципальных детских садов.

Об этом сегодня, 10 сентября, на заседании постоянной комиссии по социальным вопросам в Бишкекском городском кенеше сообщила вице-мэр Виктория Мозгачева, отвечая на вопрос о подготовке образовательных учреждений к началу учебного года.

- По детских садам вопрос пока до конца не решен, так как мы направили письмо в кабинет министров относительно невозможности соблюдения социальной дистанции. Если кабмин нам разрешит, то будем открывать. В принципе, наши эпидемиологи нам дали разрешение запустить детей.

Она добавила, из-за того, что два года детские сады не работали, скопились заявки в электронной очереди на поступление в дошкольные организации.

- Это вызывает очень много недовольства со стороны горожан. У нас почти 30 тысяч детей находятся в очереди, при том что почти 25 тысяч детей зачислены детские сады, рассчитанные на 14 тысяч 900 детей, - сообщила Мозгачева.

Напомним, муниципальные сады в Бишкеке закрылись в марте 2020 года на карантин в связи с коронавирусом. В марте 2021 заработали только дежурные группы по 10 человек, а все остальные дошкольники Бишкека до сих пор ждут открытия детских садов.