В Кыргызстане прибыл вице-президент Турции Фуат Октай

В Кыргызстан для участия в 10-ом заседании Межправительственной кыргызско-турецкой комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству прибыл вице-президент Турции Фуат Октай. Об этом сообщает пресс-служба кабмина КР.

В международном аэропорту "Манас" высокого гостя встретил председатель кабинета министров КР Улукбек Марипов.

Напомним, что сегодня, 10 сентября в Бишкеке состоится 10-ое заседание Межправительственной кыргызско-турецкой комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству, а также пройдет кыргызско-турецкий бизнес-форум.

В рамках визита планируется проведение ряда двусторонних встреч, подписание совместных документов и открытие школы "Маариф".