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В Кыргызстане прибыл вице-президент Турции Фуат Октай

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- Н Крайнова
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В Кыргызстан для участия в 10-ом заседании Межправительственной кыргызско-турецкой комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству прибыл вице-президент Турции Фуат Октай. Об этом сообщает пресс-служба кабмина КР.

В международном аэропорту "Манас" высокого гостя встретил председатель кабинета министров КР Улукбек Марипов.

Напомним, что сегодня, 10 сентября в Бишкеке состоится 10-ое заседание Межправительственной кыргызско-турецкой комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству, а также пройдет кыргызско-турецкий бизнес-форум.

В рамках визита планируется проведение ряда двусторонних встреч, подписание совместных документов и открытие школы "Маариф".


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URL: https://www.vb.kg/406197
Теги:
Турция, Кыргызстан, Улукбек Марипов
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