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Мультимедийная выставка "КЕШИК_VR" откроется в КНМИИ имени Гапара Айтиева

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- Анастасия Карелина
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В Кыргызском национальном музее изобразительных искусств имени Гапара Айтиева 11 сентября откроется мультимедийная выставка "КЕШИК_VR".

Новая интерактивная экспозиция отражает экологическое состояние мира, и предоставляет посетителям возможность взаимодействия с объектами, чтобы они могли увидеть невидимые проблемы и понять свое место в этой цепи.

Создавая объекты, художники использовали материалы из переработанных пластиковых бутылок, а также знания и техники бережливого потребления. Экспозиция создана через образы основных стихий: воды, земли и воздуха.

Выставка будет доступна в двух форматах: онлайн и оффлайн. Онлайн версия - на сайте www.keshik-gallery.com. А в самом музее посетители смогут погрузиться в виртуальную реальность с помощь специальных шлемов.

Организует необычную выставку CUT A DASH (Кыргызстанский бренд одежды, чьи коллекции вдохновлены искусством с акцентом на устойчивую моду и культурную ориентацию. Уникальная черта марки в презентации работ в виде выставок и арт-инсталляций) при поддержке GO VIRAL.


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URL: https://www.vb.kg/406199
Теги:
выставка, искусство, музей, экология
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