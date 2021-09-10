Мультимедийная выставка "КЕШИК_VR" откроется в КНМИИ имени Гапара Айтиева

В Кыргызском национальном музее изобразительных искусств имени Гапара Айтиева 11 сентября откроется мультимедийная выставка "КЕШИК_VR".

Новая интерактивная экспозиция отражает экологическое состояние мира, и предоставляет посетителям возможность взаимодействия с объектами, чтобы они могли увидеть невидимые проблемы и понять свое место в этой цепи.

Создавая объекты, художники использовали материалы из переработанных пластиковых бутылок, а также знания и техники бережливого потребления. Экспозиция создана через образы основных стихий: воды, земли и воздуха.

Выставка будет доступна в двух форматах: онлайн и оффлайн. Онлайн версия - на сайте www.keshik-gallery.com. А в самом музее посетители смогут погрузиться в виртуальную реальность с помощь специальных шлемов.

Организует необычную выставку CUT A DASH (Кыргызстанский бренд одежды, чьи коллекции вдохновлены искусством с акцентом на устойчивую моду и культурную ориентацию. Уникальная черта марки в презентации работ в виде выставок и арт-инсталляций) при поддержке GO VIRAL.