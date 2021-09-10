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В Оше задержана член партии "Бутун Кыргызстан" Орозайым Нарматова

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- Оксана Гут
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В Оше задержали молодую активистку, члена партии "Бутун Кыргызстан" Орозайым Нарматову. Об этом сообщается на официальной странице в соцсетях самой партии.

Отмечается, что она была задержана правоохранительными органами сегодня утром, примерно в 5 часов, в аэропорту города Ош.

Известно, что Нарматова последнее время проживала в России. В Кыргызстан она прилетала на похороны родственника, сегодня она собиралась обратно вылететь из страны.

Сторонники партии считают, что Орозайым Нарматову задержали за критику власти. В связи с чем они организовывают митинг у здания УВД Оша за свободу слова.


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URL: https://www.vb.kg/406203
Теги:
Бутун Кыргызстан, МВД, Ош, партии, Кыргызстан
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