В Оше задержана член партии "Бутун Кыргызстан" Орозайым Нарматова

В Оше задержали молодую активистку, члена партии "Бутун Кыргызстан" Орозайым Нарматову. Об этом сообщается на официальной странице в соцсетях самой партии.

Отмечается, что она была задержана правоохранительными органами сегодня утром, примерно в 5 часов, в аэропорту города Ош.

Известно, что Нарматова последнее время проживала в России. В Кыргызстан она прилетала на похороны родственника, сегодня она собиралась обратно вылететь из страны.

Сторонники партии считают, что Орозайым Нарматову задержали за критику власти. В связи с чем они организовывают митинг у здания УВД Оша за свободу слова.