В столице продолжается полив растений

В ночь с 8 на 9 сентября в столицу направили поливочную воду из трех источников: Восточного БЧК, каналов нижний и верхний транзит по 1,5 куба. Она была распределена по районам.

С раннего утра сотрудники Бишкекзеленхоза поливали растения на улицах: Малдыбаева, восточную сторону улицы Тыналиева, Сухомлинова, Калык-Акиева, Матыева, Абдрахманова, Тыналиева, Алма-Атинская, Исанова. Также на пересечении проспектов Чуй и Манаса, улиц Уметалиева и Боконбаева, Тыныстанова и проспекта Чуй, проспекты Мира, Айтматова, Манаса.

Также полили деревья в скверах имени Горького, в театральном, Сейтек и Тагай-Бий, а еще в шестом микрорайоне, на площади Победы.

Арычный и помповый полив проводился также в парках Ынтымак-1 и Ынтымак-2 , Адинай, Дубовый и на бульваре Эркиндик.

Наряду с поливочными работами ежедневно выполняются и работы по уходу за зелеными насаждениями. В парках Ынтымак-1 и Ынтымак-2 и Адинай выкосили газон и пропололи клумбы, а по улицам Токомбаева и Исанова убрали поросли.