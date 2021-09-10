Коллективные силы ОДКБ укрепят современными оружием и техникой

Коллективные силы оперативного реагирования ОДКБ дополнительно оснастят современными образцами вооружения и техники. Об этом шла речь на состоявшемся 9 сентября в Минске ХIХ заседании Межгосударственной комиссии по военно-экономическому сотрудничеству (МКВЭС) Организации Договора о коллективной безопасности.

Заседание прошло под председательством заместителя председателя правительства Российской Федерации, председателя МКВЭС Юрия Борисова. Участие в нем приняли заместитель генерального секретаря ОДКБ Валерий Семериков, представители стран-партнеров – Армении, Беларуси, Казахстана, Кыргызстана, России, Таджикистана.

Как рассказал пресс-секретарь ОДКБ Владимир Зайнетдинов, были рассмотрены результаты деятельности Комиссии по реализации решений ХVIII заседания МКВЭС, прошедшего в режиме видеоконференции в ноябре прошлого года. И принят ряд важных решений по дальнейшему развитию военно-экономического сотрудничества.

В целом поддержан план мероприятий по развитию кооперации и интеграции предприятий и организаций ОПК (ВПК) государств ОДКБ до 2030 года, утвержден план работы МКВЭС на 2022 год. Также получило поддержку предложение об организации базового конгрессно-выставочного мероприятия ОДКБ – Международного форума обеспечения коллективной безопасности "Интерполитех".

Заместитель генерального секретаря ОДКБ Валерий Семериков, выступая по итогам заседания перед журналистами, отметил, что страны ОДКБ намерены дополнительно оснастить Коллективные силы оперативного реагирования современными образцами вооружения и техники. Соответствующий план предусматривается рассмотреть на очередной сессии Совета коллективной безопасности 16 сентября в Таджикистане.

В свою очередь, заместитель председателя правительства РФ Юрий Борисов подчеркнул, что внимание руководителей национальных частей МКВЭС должно быть акцентировано на том, чтобы "не раскачиваться", а приступить к реализации данного плана.

"К этому нас подталкивает напряженная обстановка в Центральноазиатском регионе. Риск массового исхода беженцев из Афганистана в сопредельные государства вырос. Государства, входящие в состав Организации Договора о коллективной безопасности, располагают достаточными ресурсами, чтобы не позволить террористам под видом беженцев проникнуть на территории соседних с Афганистаном стран", - сказал Юрий Борисов.

Очередное ХХ заседание МКВЭС решено провести в сентябре-октябре 2022 года в России.

Межгосударственная комиссия по военно-экономическому сотрудничеству ОДКБ была создана в 2005 году. В числе приоритетных направлений взаимодействия определены разработка и реализация долгосрочных программ военно-экономического (технического) сотрудничества, сохранение специализации и кооперации производства продукции военного назначения, создание совместных предприятий (организаций) по разработке, производству, модернизации, ремонту и утилизации такой продукции, проведение совместных научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ по ее разработке и модернизации.