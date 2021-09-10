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Медики-кыргызстанцы в Москве активизируют профилактику коронавируса

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- Евгений Денисенко
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Врачи-кыргызстанцы, работающие в Москве, усилят профилактическую работу среди находящихся здесь соотечественников. Это связано, сообщил почетный председатель Совета кыргызской диаспоры Москвы и Московской области Раимкул Аттокуров, с прогнозируемым ростом инфекционных заболеваний, в том числе коронавируса, в осенне-зимний период.

"На такой работе сейчас сосредотачивают усилия в Ассоциации медицинских работников Кыргызстана в Москве. Сегодня в это объединение входят уже около четырех десятков лечебных учреждений, которые возглавляют, в которых работают выходцы из Кыргызстана. В основном, это многопрофильные медцентры. И даже те, что изначально ориентировались на какое-то одно направление, например, на стоматологию, в дальнейшем добавляют другие профили. И вводят в свой штат узистов, терапевтов, педиатров, других специалистов, в соответствии с потребностями находящихся здесь граждан Кыргызстана, других пациентов",- рассказал Аттокуров.

По его словам, дополнительная нагрузка на весь этот медперсонал легла в период пандемии коронавируса. Врачи-кыргызстанцы консультировали соотечественников, оказывали им, по мере возможностей и практическую помощь. Ряду таких специалистов посол КР в РФ Гульнара-Клара Самат недавно вручила благодарственные грамоты посольства и Роспотребнадзора за, как было сказано, большой вклад в борьбу с коронавирусной инфекцией, самоотверженность, проявленную при исполнении профессионального долга.

"За минувшие месяцы был наколенный немалый профилактический опыт в этой сфере, и он вновь пригождается, - продолжает Аттокуров. – По-прежнему действует специально организованный в этих целях колл-центр, он снова активизирует деятельность. Наши медики напоминают о необходимости соблюдения профилактических требований, всегда готовы дать полезные советы, разъяснить, когда можно обойтись лечением на дому, а когда уже нужно вызывать скорую помощь. Ведь в наступивший осенний период также усиливаются риски простудных, респираторных заболеваний, не сходит, к сожалению, с повестки дня и коронавирус. Пока ситуация по нему в Москве несколько стабилизировалась, но специалисты не исключают очередного ее обострения".

Как заявил на днях глава московского департамента здравоохранения Алексей Хрипун, вероятность четвертой волны коронавируса в столице - очень высокая. Он отметил, что власти уже знают, в какой очерёдности и при каком уровне заболеваемости нужно перепрофилировать койки для пациентов с коронавирусом.


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URL: https://www.vb.kg/406218
Теги:
Россия, Кыргызстан, медики
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