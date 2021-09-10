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"Отличник образования" Тазабек Икрамов не смог выговорить очередное слово

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- Оксана Гут
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Депутат Жогорку Кенеша Тазабек Икрамов вновь не смог выговорить "сложное" слово. Казус произошел на заседании Комитета по международным делам, обороне и безопасности ЖК, председателем которого он является.

У обладателя звания "Отличник образования" Тазабека Икрамова не получилось выговорить слово "юриспруденция". Соответствующее видео распространилось в соцсетях.

Отметим, Икрамов не раз попадал в такие мягко говоря неловкие ситуации, из-за чего становился героем мемов среди пользователей Интернета. К примеру, в прошлом году на заседании парламента он не смог выговорить слово "гомосексуализм". Позже сложности возникли со словом "ассамблея". А как-то он назвал в то время министра внутренних дел Кашкара Джунушалиева - "Джунушали Кашкаро...".


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URL: https://www.vb.kg/406219
Теги:
Тазабек Икрамов, Кыргызстан, Жогорку Кенеш
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