"Отличник образования" Тазабек Икрамов не смог выговорить очередное слово

Депутат Жогорку Кенеша Тазабек Икрамов вновь не смог выговорить "сложное" слово. Казус произошел на заседании Комитета по международным делам, обороне и безопасности ЖК, председателем которого он является.

У обладателя звания "Отличник образования" Тазабека Икрамова не получилось выговорить слово "юриспруденция". Соответствующее видео распространилось в соцсетях.

Отметим, Икрамов не раз попадал в такие мягко говоря неловкие ситуации, из-за чего становился героем мемов среди пользователей Интернета. К примеру, в прошлом году на заседании парламента он не смог выговорить слово "гомосексуализм". Позже сложности возникли со словом "ассамблея". А как-то он назвал в то время министра внутренних дел Кашкара Джунушалиева - "Джунушали Кашкаро...".