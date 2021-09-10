В селе Новопавловка открылся новый поселковый отдел милиции

Сегодня, 10 сентября в Чуйской области Сокулукском районе селе Новопавловка жилом массиве Алтын-Ордо состоялось открытие нового поселкового отделения милиции.

На церемонии открытия принял участие заместитель министра внутренних дел Октябрь Урмамбетов, руководители Сокулукской райгосадминистрации, глава и представители айыл окмоту, представители районной прокуратуры, руководство ГУВД Чуйской области и ОВД Сокулукского района, председатели совета ветеранов и другие приглашенные гости.

Во время мероприятия заместитель министра внутренних дел Октябрь Урмамбетов ознакомился с условиями работы отдела и отметил необходимость тесной работы с местными жителями. Замглавы МВД личному составу отделения поставил ряд задач по обеспечению общественного порядка, а также в борьбе с преступностью.

Кстати, поселковое отделение милиции построили за счет средств выделенных местным айыл окмоту.

В новом отделении будут работать более 30 сотрудников из числа наружных и оперативных служб. Они будут обслуживать более 120 тысяч

человек. Сотрудники милиции будут работать круглосуточно, здесь созданы все условия для приема граждан, оказания своевременной помощи в обеспечении общественной безопасности и защиты прав граждан. Личный состав уже освоился в новом здании и приступил к работе в полном объеме.