В МВД рассказали за что задержана Орозайым Нарматова

Члена партии "Бутун Кыргызстан" Орозайым Нарматову задержали по статье "Возбуждение расовой, этнической, национальной, религиозной или межрегиональной вражды". Об этом заявили в пресс-службе МВД КР.

В результате анализа и мониторинга интернет пространства по выявлению, предупреждению и пресечению противоправных деяний, выявлены факты направленные на дестабилизацию общественно-политической обстановки в стране, возбуждающие у широких масс населения страны негативные эмоции, побуждающие граждан к незаконным и насильственным действиям.

"Установлено, что лидер общественного движения - "Мен макул эмесмин" и "Менин укугум бар" в г. Москва РФ, член партии "Бутун Кыргызстан" - Орозайым Нарматова в течении последних нескольких лет пребывает в Российской Федерации, где с членами данного движения периодически проводят собрания и конференции. На указанных мероприятиях О. Нарматова постоянно высказывает необоснованную критику в целях увеличения протестного потенциала, как среди трудовых мигрантов, так и граждан, проживающих на территории Кыргызской Республики.

Так, деятельность последней свидетельствует о наличии признаков тенденциозного освещения общественно-политического процесса с целью формирования негативного общественного мнения для дальнейшего создания условий и предпосылок к возбуждению региональной вражды и насильственного захвата власти", - говорится в сообщении ведомства.

Собранные материалы зарегистрированы в АИС ЕРПП по признакам преступления, предусмотренного ст.313 ч.1 (Возбуждение расовой, этнической, национальной, религиозной или межрегиональной вражды (розни)) УК Кыргызской Республики и начато досудебное производство.

По поручению Следственной службы МВД Кыргызской Республики 10 сентября Орозайым Нарматова была задержана в аэропорту г. Ош. В настоящее время осуществляются мероприятия по доставлению ее в Следственную службу МВД КР для проведения следственных действий.