Ализа Солтонбекова приняла участие в диалоге по правам человека Кыргызстан-Евросоюз.

Первый заместитель министра здравоохранения и социального развития КР Ализа Солтонбекова выступила с докладом на тему гендерного равенства, вопросов предотвращения насилия в отношении женщин и детей, дискриминации, детского труда, а также вакцинации.

- Несмотря на то, что семейное насилие остается распространенной проблемой в Кыргызстане, как и во всем мире, госорганами предпринимаются активные меры по защите социально уязвимых членов семей. Так, ведется работа по совершенствованию законодательства в сфере охраны и защиты от семейного насилия, в том числе разрабатываются и внедряются стандарты условий проведения работы правоохранительных органов и судебной системы с потерпевшими от гендерных преступлений, - отметила Солтонбекова в своем докладе в Брюсселе.

Также по государственному социальному заказу до 7,2 миллионов сомов увеличено финансирование кризисных центров, оказывающих социальные услуги пострадавшим от семейного насилия (в 2018 году - 3,5 миллиона сомов, в 2019 году - 6,4 миллиона сомов).

По последним исследованиям, проведенным в Кыргызстане, жертвами семейного насилия в большинстве случаев являются социально уязвимые члены семьи – это дети, пожилые, лица с инвалидностью. Так, 95 процентов пострадавших от семейного насилия являются женщины, 30 процентов детей страдают в семье от физического насилия, о существовании насилия в отношении пожилых отметили 71 процент опрошенного населения.

В соответствии с нормами конвенции межведомственной рабочей группой подготовлен проект первоначального национального доклада о реализации норм конвенции ООН о правах инвалидов, проведены консультации с социальными партнерами.

Также Ализа Солтонбекова подробно рассказала о проводимой работе по предотвращению принудительного труда, а также использования детского труда. Несмотря на достаточную нормативную базу, за 6 месяцев 2021 года выявлено 531 работающих несовершеннолетних, из них в наихудших формах труда 11 несовершеннолетних, что по сравнению с аналогичным периодом прошлого года больше на 36 процентов и 27 процентов.

В целях профилактики среди учащихся, в общеобразовательных организациях республики создано 1980 советов из числа представителей администрации учебных заведений, социального педагога и психолога, сотрудника инспекции по делам несовершеннолетних и активных членов старших классов. Ежегодно инспекторами труда проводятся проверки всех предприятий и организаций независимо от формы собственности по соблюдению трудового законодательства.

- Мы всегда готовы и открыты к диалогу по правам человека с нашими международными партнерами. Оценка наших условий и конструктивная критика в рамках диалога помогает нам не только улучшать свою работу по всем направлениям, но и делиться своим опытом преодоления трудностей, а также обмениваться мнениями с представителями международного сообщества по новым вызовам, - заключила Солтонбекова.