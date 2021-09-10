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"Сделать решительные шаги по вопросу Кумтора президенту помог народ"

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- Алина Мамаева
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Садыр Жапаров – первый кыргызский президент, который смог "дожать" вопрос Кумтора при народной поддержке. Таким мнением с VB.KG поделился политолог Алмазбек Акматалиев.

По словам эксперта, до сих пор каждый президент КР становился заложником кумторского вопроса.

"Нынешние уголовные дела, задержания чиновников по делу Кумтора – все это свидетельствует о существовании колоссальных коррупционных схем. При этом, если смотреть хронологию наших отношений с канадцами, то становится понятно, что все шло по одному и тому же сценарию. При очередной смене власти создавалась комиссия, которая изучала нарушения при разработке рудника, депутаты заслушивали отчет комиссии, все доходило чуть ли не до национализации. А потом, видимо "Центерра Голд" предлагала какие-то условия, от которых невозможно отказаться. И все возвращалось к исходной точке", - говорит Акматалиев.

Он отмечает, что вряд ли президенты КР, соглашавшиеся продолжать сотрудничество с канадскими инвесторами на невыгодных для республики условиях, руководствовались только моральными причинами.

Вместе с тем, как считает Алмазбек Акматалиев, Садыр Жапаров по вопросу Кумтора проявил последовательность и принципиальность.

"В этом отношении него очень стабильная позиция уже больше 10 лет. И вполне логично, что возвращение Кумтора под управление Кыргызстана – стало одним из ключевых моментов предвыборной платформы президента. На данный момент он сделал то, что обещал избирателям", - говорит политолог.

Он подчеркивает, что решиться на такой значительный шаг главе государства помогла безоговорочная народная поддержка.

"Самое главное, что сегодня не учитывают в "Центерра Голд", это то, что Садыр Жапаров – не единственный, кто хочет, чтобы Кумтор работал на экономику республики. Полагаю, что за это выступает большинство кыргызстанцев. Конечно, с разным уровнем понимания этого вопроса: кто-то считает, что обязательно нужно национализировать рудник, кому-то кажется, что достаточно было бы повысить долю участия КР в этом проекте. Так или иначе, но общественное мнение всегда склонялось именно в сторону этой идеи. Я думаю, что президент и его команда пошли на такие решительные шаги по Кумтору, потому что они реально чувствовали поддержку от населения. Если бы в обществе было бы половинчатое отношение к вопросу, то он мог бы не решиться", - уверен Акматалиев.

Также, по его словам, принятию решения о введении внешнего управления на руднике, способствовала конъюнктура.

"Тут все сошлось: его личная политическая воля, гражданская позиция, ситуация в международном плане – на фоне пандемии и природных катаклизмов повысилась важность экологических вопросов. Очень хорошо, что команда президента смогла использовать эту ситуацию", - говорит эксперт.

Алмазбек Акматалиев отмечает, что "Центерра Голд" - это огромная и влиятельная компания, располагающая ресурсами для найма юристов, чтобы отстаивать свои интересы в арбитраже.

"Но вместе с тем, в компании должны понимать, что даже если они выиграют этот спор, то они не смогут и дальше эксплуатировать рудник как привыкли - получая сверхприбыли за счет варварского уничтожения экологии, ледников. Народ против таких условий. По сути, на сегодня дело Кумтора - это уже дело суверенитета Кыргызстана. Да, у нас слабое государство, но не на столько же, чтобы о нас ноги вытирали. Когда вопрос касается суверенных экономических прав любого народа, независимого государства, международное право всегда на стороне этого народа, государства", - заключил эксперт.

Он отметил, что, к сожалению, предыдущие власти – кто в большей степени, кто в меньшей – способствовали тому, чтобы канадские инвесторы почувствовали себя хозяевами в Кыргызстане. И на сегодня вопрос возвращения Кумтора это уже не чисто технологический или юридический вопрос, а вопрос имиджа республики.


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URL: https://www.vb.kg/406231
Теги:
Кумтор, #Кумтор, Садыр Жапаров, Кыргызстан, экономика, политика
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