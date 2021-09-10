Дания первой в Европе отменила все коронавирусные ограничения

Дания стала первой европейской страной, где отменили все ограничения, связанные с коронавирусом, передает Tengrinews.kz со ссылкой на сайт Министерства здравоохранения страны.

Причиной отмены коронавирусных ограничений стал высокий уровень вакцинации в стране: полностью привиты 83 процента населения старше 12 лет.

"Вакцины и огромные усилия всех граждан Дании за столь длительный период являются основой того, почему мы становимся сильными", - заявил министр здравоохранения Магнус Хойнике.

Датские органы здравоохранения также одобрили этот шаг, заявив, что вирус "больше не представляет критической угрозы для общества" из-за высокого уровня вакцинации, низкой заболеваемости тяжелыми формами и смертности.

Отмечается, что с 10 сентября в стране больше не требуется предъявлять справку о вакцинации во время посещения массовых мероприятий. Детей при контакте с зараженным COVID-19 больше не будут отправлять домой. Карантин будет действовать только для больных коронавирусом. Здоровые граждане смогут вернуться в офисы, а дети - в школы.

Однако ряд ограничений для въезда в Данию все еще сохраняется. Они зависят от страны, из которой въезжает человек.

По данным издания Politico, Дания стала первой европейской страной, которая полностью отменила все ограничительные меры, направленные на борьбу с коронавирусом.

Ранее из-за угрозы распространения коронавируса Дания уничтожила популяцию норок, так как у некоторых из них обнаружили коронавирус, который, мутируя, предположительно, способен передаваться человеку. При этом четыре миллиона зверьков закопали на двух военных полигонах, но позже трупы оказались на поверхности.

Также выяснилось, что продукты разложения загрязнят источники питьевой воды и озеро, в котором купаются. Парламент затем проголосовал за эксгумацию и сожжение тушек. Из-за инцидента, который привел к отставке министра сельского хозяйства, содержание норок в стране запретили до начала 2022 года.