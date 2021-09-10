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Почему в Казахстане сложился дизельный кризис? Мнение эксперта

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- Н Крайнова
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В соседнем Казахстане сложился дефицит дизельного топлива. Как это случилось с нефтяной страной и почему нефтетрейдеры не привозят в Кыргызстан ГСМ из Казахстана? Своим мнением о ситуации на рынка нефтепродуктов Казахстан поделился эксперт нефтегазовой отрасли Ерлан Жаукин в программе "Байдильдинов. Нефть".

- Осень обещает быть жаркой для рынка ГСМ в Казахстане, ведь в сентябре-октябре традиционная уборочная страда и пиковое потребление дизельного топлива. В сентябре объем произведенного дизельного топлива отстает от ожидаемых прогнозов потребления на 30-40 тысяч тонн, - сообщил Ерлан Жаукин

По его словам, Казахстан входит в ТОП-10 стран мира с самыми низкими ценами на бензиин и на дизельное топливо. Вместе с тем, правительство Казахстана ввело государственное регулирование цен на ГСМ внутри страны, и запретило его вывозить из республики автомобильным и железнодорожным транспортом.

- На сегодняшний день наши цены сопоставимы с Венесуэлой и Ираном, где введено госрегулирование по политическим мотивам. Но мы видим, что наши ближайшие соседи Россия, Кыргызстан и Узбекистан ушли далеко вперед с розничными ценами. Существуют серые схемы вывоза ГСМ из Казахстана в Россию и Кыргызстан. Серые схемы экспорта очень выгодны для нерадивых бизнесменов, учитывая разброс цен на казахстанском и российском розничном рынке. Сегодня разница составляет порядка 60 тенге на одном литре. То есть вывозить "в серую" в сопредельные страны - это очень выгодно, хоть и запрещено, - отмечает эксперт.

Он сообщил, что с 24 сентября по 20 октября пройдет плановый ремонт Павлодарского завода ГСМ. Этот период будет критическим для внутреннего рынка, которому придется выживать на имеющихся запасах. Или закупать дизель в России, но на это не пойдут нефтетрейдеры из-за того, что розничная цена, которая контролируется антимонопольными органами находиться ниже себестоимости.

- В Казахстане по итогам августа потребление дизельного топлива превысило 500 тысяч тонн. Такого потребления еще не было на моей памяти. Еще ожидается, что в сентябре - октябре будет израсходовано порядка 900- 950 тонн. Осенью российский дизель нужен, но если мы не увидим выравнивания цен с российскими производителями, то он не появиться в Казахстане. А оставшимся запасом будут обеспечены в первую очередь сельхоз-товаропроизводители и железная дорога, а все остальные под большим вопросом, - считает Ерлан Жаукин.


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URL: https://www.vb.kg/406235
Теги:
Казахстан, Кыргызстан, бензин, цены на бензин
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