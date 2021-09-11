Талибы убили не менее 4 человек при разгоне протестных акций

Боевики радикального движения "Талибан"*, которое захватило власть в Афганистане, убили не менее 4 человек в ходе разгона протестных акций. Об этом говорится в заявлении, опубликованном на официальном сайте Управления Верховного комиссара ООН по правам человека (УВКПЧ) 10 сентября.

Один мужчина был застрелен во время акции в поддержку национального флага Афганистана между 15 и 19 августа на востоке страны, двоих человек боевики убили при разгоне протестной акции в городе Герат 7 сентября. О четвертом случае убийства протестующего УВКПЧ деталей не привело.

Как рассказала пресс-секретарь УВКПЧ Равина Шамдасани (Ravina Shamdasani), талибы применяют, помимо прочего, боевое оружие для разгона демонстраций, направленных против их власти.

"Мирные протестующие по всему Афганистану за последние четыре недели сталкиваются со все более жестоким ответом со стороны "Талибана", включая боевое оружие, дубинки и хлысты. В среду, 8 сентября, "Талибан" выпустил закон, который официально запрещает несогласованные [с талибами] собрания. Вчера "Талибан" приказал телекоммуникационным компаниям отключить телефоны и связь в определенных районах Кабула", - сказала она.

Добавим, что спецназ талибов "Бадри 313", который охраняет ключевые объекты в Кабуле и высокопоставленных лиц радикального движения, заявил, что боевики будут стрелять на поражение в участников несогласованных демонстраций.

По словам Шамдасани, офис УВКПЧ получает сообщения об обысках в домах тех, кто может быть причастен к организации протестов.

Демонстрации против власти талибов и вмешательства Пакистана во внутрифганские дела начались после того, как 15 августа радикальное движение без боя взяло под свой контроль Кабул. 7 сентября талибы объявили состав временного правительства Афганистана, в котором представлены исключительно члены их движения.

Отметим, что в последние дни талибы вводят различные новые ограничения для афганцев. Особый акцент сделан на введение ограничений для женщин. Например, радикальное движение запретило им заниматься спортом.

Кроме того, талибы задерживают и избивают освещающих антиталибские демонстрации журналистов. Только в течение 7 и 8 сентября были зафиксированы случаи задержания не менее 14 журналистов, шесть из которых боевики избили. Большинство журналистов позднее были освобождены, однако уже третий день неизвестна судьба гератского фотографа Мортазы Самади (Mortaza Samadi), который также был схвачен боевиками во время протестной акции. В социальных сетях появилось видео, как боевики увели его с собой.

Источник: fergana.media