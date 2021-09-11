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В Генпрокуратуре КР обсуждены вопросы правового сотрудничества с ФБР США

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- Нина Ничипорова
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В Генеральной прокуратуре Кыргызской Республики состоялась встреча первого заместителя генерального прокурора Абая Молдокматова с постоянным представителем ФБР США в странах Центральной Азии Блэйком Виртом.

Как сообщила пресс-служба прокуратуры, были затронуты вопросы по проекту соглашения о сотрудничестве между Генеральной прокуратурой Кыргызской Республики и ФБР США. Проект пока находится в процессе согласования.

Во время встречи стороны обсудили также вопросы по активизации сотрудничества в рамках международных конвенций и соглашений по противодействию коррупции и транснациональной организованной преступности, возврату похищенных активов.

Абай Молдокматов обратил внимание американских коллег на необходимость улучшения двусторонней работы по обмену опытом и передовой практикой в этой сфере.

По итогам встречи американская сторона выразила готовность наращивать потенциал двустороннего сотрудничества с учетом актуальных запросов кыргызской стороны.


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URL: https://www.vb.kg/406240
Теги:
Генеральная прокуратура, США, Кыргызстан
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