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Зеленский предсказал полномасштабную войну с Россией

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На сегодняшний день существует вероятность полномасштабной войны с Россией. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский в ходе форума YES Brainstorming.

По его словам, это обусловлено образовавшейся пропастью между россиянами и украинцами ввиду "агрессивных" действий Кремля. Украинский лидер отметил, что военное столкновение двух стран станет самой большой ошибкой России.

"После этого никогда не будет существовать соседства России, Украины и Белоруссии. Это самое страшное, что может быть, но, к сожалению, такая есть вероятность", - предсказал Зеленский. Однако политик добавил, что при совместных усилиях обеих стран отношения со временем могут нормализоваться.

Ранее Зеленский указал на то, что Европейский союз (ЕС) и НАТО будут нести потери, если не примут Украину в свои ряды, в будущем их ждет постепенное ослабление. По словам политика, Киев уже готов к вступлению в Североатлантический альянс, в том числе на уровне армии и военных специалистов. При этом страна до сих пор не получила четкого ответа от США на этот счет, однако все равно считает, что на них можно положиться в любой ситуации.

9 сентября глава Министерства иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что предстоящий разговор президентов России и Украины Владимира Путина и Владимира Зеленского будет "чрезвычайно сложным". По его словам, главам государств необходимо обсудить много каверзных вопросов и осознание этого является препятствием на пути организации их встречи.


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URL: https://www.vb.kg/406242
Теги:
Россия, Украина
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