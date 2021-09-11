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В Грузии создали народное движение для возвращения Саакашвили на родину

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Председатель оппозиционной партии "Закон и справедливость", депутат парламента Грузии Тако Чарквиани основала Всеобщее народное движения для возвращения экс-президента Михаил Саакашвили на родину. Об этом сообщает издание sputnik-georgia.ru.

О своем намерении вернуться в Грузию к выборам, которые пройдут в стране 2 октября, Саакашвили сообщил в понедельник в видеообращении в Facebook. По словам бывшего главы государства, он не боится ареста и намерен положить конец "хождению по одному и тому же кругу реванша".

"Приходит коалиционное правительство, и он (Саакашвили) должен вернуться мирно. Политическое преследование Михаила Саакашвили должно прекратиться. Ему должны вернуть гражданство, которого лишили несправедливо. Давайте дадим ему возможность работать. Он блестящий реформатор, он уже доказал это", – заявила Чарквиани на брифинге.

Инициативу Чарквиани оценили в правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия".

"Очередная истерическая выходка. Никакой другой оценки этому нет. Когда сегодня какая-то политическая фигура еще пытается основать организацию, которая поддержит Михаила Саакашвили, человека, с которым связано множество уголовных дел, многие политические или иные ошибка, думает о его возвращении во время предвыборной кампании, это уже признак поражения на выборах 2 октября", – заявил член "Грузинской мечты", депутат парламента Георгий Амилахвари.

В правящей партии "Грузинская мечта" заявляют, что как только Саакашвили ступит на грузинскую землю, он будет арестован и посажен в тюрьму. По словам премьер-министра Грузии Ираклия Гарибашвили, Михаилу Саакашвили будет "комфортно в грузинской тюрьме с коллекцией галстуков".


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URL: https://www.vb.kg/406243
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