Психолог рассказал о признаках осенней хандры и способах борьбы с ней

Хандра - это психическое состояние, сопровождающееся тревогой, печалью, унынием и раздражительностью. Подобное состояние является естественной реакцией на смену биоритма. Об этом 10 сентября рассказал социальный психолог Алексей Рощин.

"Осенью становится холоднее, уменьшается число солнечных дней, что приводит к общему замедлению всяческих реакций в организме. Приходится больше тратить энергии на согревание своего тела. Меньше поступает витаминов, в том числе витамина D, который отвечает за хорошее настроение. И из-за этого человек ощущает, что жизнь ухудшилась. Эти же чувства испытывали наши предки с давних времен", - рассказал Рощин каналу РЕН ТВ.

К факторам появления осенней хандры относится недостаток солнечного света, простудные заболевания, конец летних отпусков и начало учебного года.

К симптомам хандры можно отнести плохой сон, резкую смену настроения, постоянную усталость, рассеянное внимание, грусть без причины, апатию, повышенное беспокойство и раздражительность.

"В жизнь нужно добавить больше движения, прогулок и свежего воздуха, ловите больше того самого солнца, которого не хватает. Тем самым вы покажете организму, что ничего плохого не случилось", - отметил эксперт.

Рощин рекомендовал поставить перед собой цель, например, новое путешествие. Предвкушение приятного, как считает психолог, лучшее лекарство от хандры. Кроме того, важно поддерживать активный образ жизни: заниматься спортом, встречаться с друзьями.

"Принимайте побольше витаминов, насколько это возможно. Одевайтесь по сезону, чтобы не было ощущения, что вам плохо. Когда ваш организм поймет, что всё в порядке и для него лично ничего не ухудшилось, осенняя хандра пройдет", - заключил Рощин.

Ранее, 4 сентября, клинический психолог Ирина Хвингия рассказала, что хроническая скука и, как следствие, потеря интереса к жизни могут привести к летальным исходам. Противостоять перечисленным факторам может планомерное избавление от причин формирования данного ощущения.

Скука проявляется в подавленности, низкой физической активности и слабом интересе к происходящему в окружающем мире. Как правило, такое чувство формируется на почве повседневной рутины, но в то же время не исключены внешние факторы иного характера. Ситуация выходит из-под контроля тогда, когда человек начинает испытывать подобное чувство на постоянной основе.

В том случае если человек не в состоянии справиться с чувством подавленности самостоятельно, Хвингия рекомендовала обратиться к специалисту, который сможет точно определить, какие занятия, неотъемлемая часть повседневности, относятся к категории бесполезных, а какие только кажутся таковыми.

Источник: Известия