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Посол КР в Корее стала героиней энциклопедии "Женщины Кыргызстана"

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- Нина Ничипорова
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Президент Конгресса женщин Замира Акбагышева вручила Чрезвычайному и Полномочному Послу Кыргызстана в Республике Корея Динаре Кемеловой энциклопедию "Женщины Кыргызстана".

В книге, отлично изданной и проиллюстрированной, рассказывается о 333 кыргызстанках разных возрастов, профессий, национальностей, которых называют успешными и цветом страны. Среди них – посол Динара Кемелова.

"Широкий кругозор, знание истории собственной страны, мировой истории, владение языками, умение общаться и анализировать, понимание глобальных интересов страны и, безусловно, понимание того, что ты работаешь в коллективе, потому что дипломатия считается командной деятельностью - всеми этими главными качествами в дипломатической работе обладает Почетный член Конгресса женщин, госпожа Кемелова", - сказала Замира Акбагышева.

По словам Динары Кемеловой, она старается оправдать доверие представлять нашу страну на международной арене и принести максимальную пользу народу от своей работы на этом посту. "Приемы дипломатии, навыки, которые дает эта профессия, в сочетании со знаниями могут быть волшебной палочкой, которая помогает разрешать самые разные вопросы в интересах нашего государства, в интересах сотрудничества обеих стран", - отметила она.

Кстати, интерес к энциклопедии огромный. Нынешнее издание уже шестое. И с каждым разом расширяются временные рамки, география, увеличивается число героинь - лучших из лучших наших современниц.

"Роль женщины во всех областях жизни общества растет, причем динамично. И то, что это глобальная тенденция, простирающаяся в будущее, никем уже не оспаривается. Мы, женщины, не только неотъемлемая составляющая исторического процесса страны, но и все более значимая движущая сила, - говорит идейная вдохновительница и автор изданий, президент Конгресса женщин Кыргызстана Замира Акбагышева.

За благополучное будущее страны, семьи надо всегда бороться. И женщинам здесь отведена значимая роль. История каждой из моих героинь - это своего рода благодарность за все, что они сделали и делают".


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URL: https://www.vb.kg/406249
Теги:
Южная Корея, Кыргызстан, дипломатия, посол
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