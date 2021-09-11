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В Кыргызстане за сутки 100 новых случаев COVID-19, скончались – 3 человека

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В Кыргызстане за сутки выявили 100 новых случаев внебольничной пневмонии и COVID-19. Об этом сообщило Министерство здравоохранения и социального развития.

В Бишкеке зарегистрировали 55 случаев, Чуйской области - 17, Ошской - 2, Таласской - 1, Нарынской - 5, Иссык-Кульской - 10, Джалал-Абадской - 6, Баткенской - 4.

С марта 2020 года в республике, по официальным сведениям, зарегистрировали 177 тысяч 83 случая внебольничной пневмонии и COVID-19.

В Кыргызстане за сутки от коронавируса скончались три человека. Один человек умер в Бишкеке, один в Таласской и еще один в Баткенской области.

С марта 2020 года, по официальным сведениям, от коронавируса в стране скончались 2 тысячи 569 человек


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URL: https://www.vb.kg/406253
Теги:
коронавирус
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